Встреча с премьером Албании и саммит: Зеленский обсудит в Тиране оборонное сотрудничество и евроатлантический путь

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посещает албанскую столицу Тирану, где планирует встретиться с премьер-министром страны Эди Рамой и принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, поддержку Формулы мира Украины и общий путь к евроатлантической цели. Об этом Глава государства сообщил в среду в соцсетях, пишет УНН.



Сегодня работаю в Тиране. Встречусь с бескомпромиссным другом Украины Эди Рамой, приму участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа". (...) В формате "Украина - Юго-Восточная Европа", который собирается уже во второй раз, будем говорить о нашем общем пути к евроатлантической цели. Предложу поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долговременного мира, организацию Глобального саммита мира в Швейцарии - сказал Зеленский.

По его словам, также будет встреча с премьер-министром Албании и его командой. "Проведем переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству, поддержке Формулы мира и работе над соглашениями по безопасности. Албания - одна из стран, которые присоединились к Вильнюсской декларации G7, за что мы очень благодарны", - отметил Президент.

Глава государства также анонсировал двусторонние встречи с участниками саммита.

Зеленский прибыл в Албанию