Зеленский прибыл в Албанию
Киев • УНН
Президент Зеленский посетил столицу Албании Тирану, чтобы укрепить двусторонние связи и получить солидарность против российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану. Об этом сообщил министр иностранных дел Албании Игли Хасани в Twitter (X), передает УНН.
Детали
Чиновник ночью 28 февраля опубликовал соответствующую фотографию.
"Большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране. Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России", - подписал он фото.
Заметим, что в Офисе президент Украины ранее не информировали о визите главы государства в Албанию.
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Зеленский прибыл в Албанию
Президент Зеленский посетил столицу Албании Тирану, чтобы укрепить двусторонние связи и получить солидарность против российской агрессии.
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