Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: обсудили Формулу мира и сотрудничество стран в экономической сфере
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить Формулу мира и возможности двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Об этом глава украинского государства заявил в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Стороны обсудили пункты Формулы мира и прогресс, который может быть достигнут в их реализации.
Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения. Мы ценим стремление принца помочь восстановить настоящий мир и благодарны за советы и поддержку
Кроме того, президент Украины рассказал об усилиях Киева и диалоге с партнерами по подготовке Глобального саммита мира в Швейцарии на уровне лидеров.
Обсудили имплементацию Украинской формулы мира: Зеленский поговорил с принцем Саудовской Аравии27 ноября 2023, 15:32 • 26696 просмотров
Также во время встречи обсудили содержание саммита и шаги, которые могут быть сделаны ради реального восстановления безопасности для Украины, всей Европы и глобального сообщества народов.
Важной темой встречи стали конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сферах. Наши команды будут работать по соответствующим направлениям, которые были обсуждены сегодня
Напомним
Сегодня днем, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить Формулу мира и возвращение заключенных и депортированных лиц.
Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: обсудили Формулу мира и сотрудничество стран в экономической сфере
Президент Зеленский встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить Формулу мира и возможности двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией.
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