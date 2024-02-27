Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: обсудили Формулу мира и сотрудничество стран в экономической сфере

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Об этом глава украинского государства заявил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Стороны обсудили пункты Формулы мира и прогресс, который может быть достигнут в их реализации.

Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения. Мы ценим стремление принца помочь восстановить настоящий мир и благодарны за советы и поддержку - заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украины рассказал об усилиях Киева и диалоге с партнерами по подготовке Глобального саммита мира в Швейцарии на уровне лидеров.

Обсудили имплементацию Украинской формулы мира: Зеленский поговорил с принцем Саудовской Аравии

Также во время встречи обсудили содержание саммита и шаги, которые могут быть сделаны ради реального восстановления безопасности для Украины, всей Европы и глобального сообщества народов.

Важной темой встречи стали конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сферах. Наши команды будут работать по соответствующим направлениям, которые были обсуждены сегодня - подытожил глава государства.

Напомним

Сегодня днем, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить Формулу мира и возвращение заключенных и депортированных лиц.