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Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: обсудили Формулу мира и сотрудничество стран в экономической сфере

Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: обсудили Формулу мира и сотрудничество стран в экономической сфере

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 17:28  •  12175 просмотра

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Президент Зеленский встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить Формулу мира и возможности двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Об этом глава украинского государства заявил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали 

Стороны обсудили пункты Формулы мира и прогресс, который может быть достигнут в их реализации.

Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения. Мы ценим стремление принца помочь восстановить настоящий мир и благодарны за советы и поддержку

- заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украины рассказал об усилиях Киева и диалоге с партнерами по подготовке Глобального саммита мира в Швейцарии на уровне лидеров.

Обсудили имплементацию Украинской формулы мира: Зеленский поговорил с принцем Саудовской Аравии27 ноября 2023, 15:32 • 26696 просмотров

Также во время встречи обсудили содержание саммита и шаги, которые могут быть сделаны ради реального восстановления безопасности для Украины, всей Европы и глобального сообщества народов.

Важной темой встречи стали конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сферах. Наши команды будут работать по соответствующим направлениям, которые были обсуждены сегодня

- подытожил глава государства. 

Напомним

Сегодня днем, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить Формулу мира и возвращение заключенных и депортированных лиц.

Владимир Омельченко

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Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: обговорили Формулу миру та співпрацю країн в економічній сфері
Zelenskyy met with the Prince of Saudi Arabia: they discussed the Peace Formula and economic cooperation
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Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: обсудили Формулу мира и сотрудничество стран в экономической сфере

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