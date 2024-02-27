Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Київ • УНН
Президент Зеленський прибув до Саудівської Аравії, щоб обговорити Формулу миру та повернення ув'язнених і депортованих осіб.
Президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для обговорення Формулу миру і повернення полонених і депортованих осіб. Про це голова держави повідомив у соцмережах, передає УНН.
Прибув до Саудівської Аравії, щоб продовжити наш регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Тема номер один – Формула миру
Він нагадав, що торік у Джидді Україна провела результативну зустріч на рівні радників щодо реалізації Формули миру. "Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - вказав Президент.
Крім того, Зеленський у Саудівській Аравії обговорить повернення полонених і депортованих осіб.
"Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", - зауважив голова держави.
Також, як повідомляється, лідери будуть говорити про перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.