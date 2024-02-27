Президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения Формулы мира и возвращения пленных и депортированных лиц. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН.

Прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить наш регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Тема номер один - Формула мира - написал Зеленский.

Он напомнил, что в прошлом году в Джидде Украина провела результативную встречу на уровне советников по реализации Формулы мира. "Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", - указал Президент.

Кроме того, Зеленский в Саудовской Аравии обсудит возвращение пленных и депортированных лиц.

"Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало освобождению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", - отметил глава государства.

Также, как сообщается, лидеры будут говорить о перспективных направлениях экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.