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Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 13:36  •  6171 просмотра

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Президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить Формулу мира и возвращение заключенных и депортированных лиц.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения Формулы мира и возвращения пленных и депортированных лиц. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН.

Прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить наш регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Тема номер один - Формула мира

- написал Зеленский.

Он напомнил, что в прошлом году в Джидде Украина провела результативную встречу на уровне советников по реализации Формулы мира. "Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", - указал Президент.

Кроме того, Зеленский в Саудовской Аравии обсудит возвращение пленных и депортированных лиц.

"Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало освобождению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", - отметил глава государства.

Также, как сообщается, лидеры будут говорить о перспективных направлениях экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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