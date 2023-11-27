Обсудили имплементацию Украинской формулы мира: Зеленский поговорил с принцем Саудовской Аравии

Госсекретарь США Блинкен сместит фокус на Украину на встрече НАТО в Брюсселе - СМИ

На заседании НАТО в Брюсселе госсекретарь США Блинкен сосредоточится на Украине и Западных Балканах и обсудит поддержку НАТО Украины против российской агрессии и подготовку Киева к членству в Альянсе.