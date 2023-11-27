Обсудили имплементацию Украинской формулы мира: Зеленский поговорил с принцем Саудовской Аравии
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обсудили укрепление связей и имплементацию мирной формулы Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Наследным принцем Саудовской Аравии укрепление связей и имплементацию Украинской формулы мира, передает УНН.
Провел телефонный разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Обсудили недавние события на Ближнем Востоке. Также говорили об укреплении украинско-саудовских связей и имплементации Украинской Формулы Мира
Обсудили имплементацию Украинской формулы мира: Зеленский поговорил с принцем Саудовской Аравии
Президент Украины Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обсудили укрепление связей и имплементацию мирной формулы Украины.
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