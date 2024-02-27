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Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: обговорили Формулу миру та співпрацю країн в економічній сфері

Київ • УНН

 • 35330 перегляди

Президент Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом Аль Саудом, щоб обговорити Формулу миру та можливості двостороннього економічного співробітництва між Україною та Саудівською Аравією.

Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: обговорили Формулу миру та співпрацю країн в економічній сфері

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Про це глава української держави заявив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі 

Сторони обговорили пункти Формули миру та прогрес, який може бути досягнутий у їхній реалізації.

Лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення. Ми цінуємо прагнення принца допомогти відновити справжній мир і вдячні за поради та підтримку

- заявив Володимир Зеленський.

Окрім того, президент України розповів про зусилля Києва та діалог з партнерами щодо підготовки Глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів.

Обговорили імплементацію Української формули миру: Зеленський поговорив із принцом Саудівської Аравії27.11.23, 17:32 • 27682 перегляди

Також під час зустрічі обговорили зміст саміту та кроки, які можуть бути зроблені заради реального відновлення безпеки для України, всієї Європи та глобальної спільноти народів.

Важливою темою зустрічі стали конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах. Наші команди працюватимуть за відповідними напрямами, які були обговорені сьогодні

- підсумував глава держави. 

Нагадаємо

Сьогодні вдень, 27 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, щоб обговорити Формулу миру та повернення ув'язнених і депортованих осіб.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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