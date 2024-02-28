Зеленський прибув до Албанії
Київ • УНН
Президент Зеленський відвідав столицю Албанії Тирану, щоб зміцнити двосторонні зв'язки та отримати солідарність проти російської агресії.
Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирану. Про це повідомив міністра закордонних справ Албанії Іґлі Хасані у Twitter (X), передає УНН.
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Чиновник вночі 28 лютого опублікував відповідну світлину.
"Велика честь вітати президента Зеленського у Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії", - підписав він фото.
Зауважимо, що в Офісі президент України раніше не інформували про візит глави держави до Албанії.
Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії: обговорили Формулу миру та співпрацю країн в економічній сфері27.02.24, 19:28 • 35330 переглядiв