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Зустріч з прем'єром Албанії та саміт: Зеленський обговорить у Тирані оборонну співпрацю та євроатлантичний шлях

Київ • УНН

 • 26239 перегляди

Президент Зеленський відвідує Тирану, Албанія, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Еді Рамою та взяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, щоб обговорити оборонну співпрацю, підтримку мирних зусиль України та їхній спільний шлях до євроатлантичної інтеграції.

Зустріч з прем'єром Албанії та саміт: Зеленський обговорить у Тирані оборонну співпрацю та євроатлантичний шлях

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідує албанську столицю Тирану, де планує зустрітися з прем'єр-міністром країни Еді Рамою та взяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, щоб обговорити оборонну співпрацю, підтримку Формули миру України та спільний шлях до євроатлантичної мети. Про це Глава держави повідомив у середу у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні працюю в Тирані. Зустрінуся з безкомпромісним другом України Еді Рамою, візьму участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа". (...) У форматі "Україна – Південно-Східна Європа", який збирається вже вдруге, говоритимемо про наш спільний шлях до євроатлантичної мети. Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії

- сказав Зеленський.

З його слів, також буде зустріч з прем’єр-міністром Албанії та його командою. "Проведемо переговори щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки Формули миру та роботи над безпековими угодами. Албанія – одна з країн, які приєдналися до Вільнюської декларації G7, за що ми дуже вдячні", - зазначив Президент.

Глава держави також анонсував двосторонні зустрічі з учасниками саміту.

Зеленський прибув до Албанії28.02.24, 01:30 • 28845 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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