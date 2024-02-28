Зустріч з прем'єром Албанії та саміт: Зеленський обговорить у Тирані оборонну співпрацю та євроатлантичний шлях
Київ • УНН
Президент Зеленський відвідує Тирану, Албанія, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Еді Рамою та взяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, щоб обговорити оборонну співпрацю, підтримку мирних зусиль України та їхній спільний шлях до євроатлантичної інтеграції.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідує албанську столицю Тирану, де планує зустрітися з прем'єр-міністром країни Еді Рамою та взяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, щоб обговорити оборонну співпрацю, підтримку Формули миру України та спільний шлях до євроатлантичної мети. Про це Глава держави повідомив у середу у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні працюю в Тирані. Зустрінуся з безкомпромісним другом України Еді Рамою, візьму участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа". (...) У форматі "Україна – Південно-Східна Європа", який збирається вже вдруге, говоритимемо про наш спільний шлях до євроатлантичної мети. Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії
З його слів, також буде зустріч з прем’єр-міністром Албанії та його командою. "Проведемо переговори щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки Формули миру та роботи над безпековими угодами. Албанія – одна з країн, які приєдналися до Вільнюської декларації G7, за що ми дуже вдячні", - зазначив Президент.
Глава держави також анонсував двосторонні зустрічі з учасниками саміту.
Зеленський прибув до Албанії28.02.24, 01:30 • 28845 переглядiв