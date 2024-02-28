Зеленський і прем'єр Албанії відкрили саміт Україна - Південно-Східна Європа
Київ • УНН
У Тирані, Албанія, розпочався саміт Україна-Південно-Східна Європа, присвячений двом роковинам від початку повномасштабної війни росії проти України, на якому президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Албанії за підтримку.
У столиці Албанії, Тирані, розпочався саміт "Україна – Південно-Східна Європа", передає УНН.
Так, стартував саміт "Україна – Південно-Східна Європа", який присвяченій другій річниці повномасштабної війни, яку рф почала проти України.
Президент Володимир Зеленський під час відкриття подякував прем'єр-міністру Албанії Еді Рамі за його особисту підтримку та підтримку Албанії України.
Я дякую прем'єр-міністру Рамі за його особисту підтримку та підтримку Албанії України. Дякую за організацію цього саміту. Пане Прем'єр-міністре, я високо ціную Вашу гостинність і цю можливість разом обговорити, як ми можемо зміцнити наші країни, регіони та всю Європу