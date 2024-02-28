Зеленский и премьер Албании открыли саммит Украина - Юго-Восточная Европа

В столице Албании, Тиране, начался саммит "Украина - Юго-Восточная Европа", передает УНН.

Так, стартовал саммит "Украина - Юго-Восточная Европа", что посвящен второй годовщине полномасштабной войны, которую рф начала против Украины.

Президент Владимир Зеленский во время открытия поблагодарил премьер-министра Албании Эди Раму за его личную поддержку и поддержку Албании Украины.