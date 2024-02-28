Зеленский предложил провести Украинско-Балканский оборонно-промышленный форум

Президент Владимир Зеленский предложил провести специальный Украинско-Балканский оборонно-промышленный форум. Об этом он заявил во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", передает УНН.

Мы считаем, что каждая нация в Европе, которая придерживается принципов европейского и евроатлантического сообществ и хочет быть их членом, заслуживает полной интеграции. Украина поддерживает ваши страны на их пути и благодарна за вашу поддержку нашей интеграции - сказал Зеленский.

Он отметил, что Европейский Союз и НАТО обеспечили Европе самую длинную и надежную эпоху безопасности и экономического развития.

И мы все одинаково достойны быть частью европейского и евроатлантического сообщества - отметил Зеленский.

По его словам, так же как каждый заслуживает мира, каждый может внести свой вклад в восстановление мира.

Я приглашаю вас всех принять участие в первом Глобальном саммите мира на уровне лидеров, который состоится в Швейцарии - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина доказала, что может противостоять и побеждать даже врага, который казался одним из сильнейших в мире.

Каждая нация может добиться успеха в обороне, если другие страны сотрудничают и люди мотивированы проявлять стойкость. Давайте объединим и усилим наш опыт. Мы гордимся тем, что в Украине работает около 500 оборонных предприятий в различных сферах, и каждое из них добавляет силы. Но этого мало, чтобы победить путина - заявил Зеленский.

Он отметил, что в Украине видят проблемы с поставками боеприпасов, которые влияют на ситуацию на поле боя.

Мы заинтересованы в совместном производстве с вами и всеми нашими партнерами. Наша правительственная команда предоставит подробности. Мы предлагаем провести специальный Украинско-Балканский оборонно-промышленный форум в Киеве или в одной из ваших столиц - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский и премьер Албании открыли саммит Украина - Юго-Восточная Европа. Украина и Албания подписали договор о сотрудничестве, обсудили потенциальное совместное производство вооружений.

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