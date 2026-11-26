Володимир Зеленський

Україна має інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, закликавши звертати увагу на сигнали повітряної тривоги, передає УНН.

Ми маємо, на жаль, інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару. Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки. І в росії хай знають: ми своє відновимо і росії на кожен удар ми відповімо - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що рф завершує підготовку нового масованого удару по енергетиці, логістиці та об’єктах життєзабезпечення. Влада готує санкції й посилює ППО.