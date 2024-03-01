"Ядерну війну неможливо виграти або вести": Китай відповів на ядерні залякування путіна
Київ • УНН
Китай закликає ядерні держави підтримувати стратегічну стабільність і вирішувати питання шляхом діалогу у відповідь на ядерні погрози путіна.
Китай закликає всі країни, які мають ядерну зброю, підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність, зберігати спокій та стриманість, будувати архітектуру європейської безпеки за допомогою діалогу та консультацій. Так речниця МЗС КНР Мао Нін відреагувала під час брифінгу 1 березня на заяви російського диктатора володимира путіна, де він лякав ядерною зброєю, пише УНН.
У січні 2022 року лідери п'яти держав, які мають ядерну зброю, опублікували спільну заяву, у якій йдеться про те, що ядерну війну неможливо виграти або вести її
З її слів, Китай завжди стверджував, що "всі держави, які мають ядерну зброю, повинні дотримуватися концепції загальної безпеки та підтримувати глобальний стратегічний баланс та стабільність".
У ситуації, що склалася, всі сторони повинні працювати разом, щоб полегшити ситуацію і знизити стратегічні ризики. Ми закликаємо всі сторони зберігати спокій та стриманість та будувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру європейської безпеки за допомогою діалогу та консультацій
путін відповів Макрону на пропозицію відправити війська НАТО в Україну та знову почав лякати світ ядерним конфліктом29.02.24, 12:14 • 26844 перегляди