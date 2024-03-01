"Ядерную войну невозможно выиграть или вести": Китай ответил на ядерные запугивания путина

Китай призывает все страны, которые имеют ядерное оружие, поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность, сохранять спокойствие и сдержанность, строить архитектуру европейской безопасности с помощью диалога и консультаций. Так пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин на брифинге 1 марта отреагировала на заявление российского диктатора владимира путина, где он пугал ядерным оружием, пишет УНН.

В январе 2022 года лидеры пяти государств, имеющих ядерное оружие, опубликовали совместное заявление, в котором говорится о том, что ядерную войну невозможно выиграть или вести ее - сказала Мао Нин, комментируя заявления путина о ядерном оружии.

По ее словам, Китай всегда утверждал, что "все государства, имеющие ядерное оружие, должны придерживаться концепции общей безопасности и поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность".

В сложившейся ситуации все стороны должны работать вместе, чтобы облегчить ситуацию и снизить стратегические риски. Мы призываем все стороны сохранять спокойствие и сдержанность и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности посредством диалога и консультаций - подчеркнула Мао Нин.

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