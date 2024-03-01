"Ядерную войну невозможно выиграть или вести": Китай ответил на ядерные запугивания путина
Китай призывает ядерные державы поддерживать стратегическую стабильность и решать вопросы путем диалога в ответ на ядерные угрозы птина.
15 лет тюрьмы получил агент фсб, который под видом инструктора бывал на полигонах и собирал данные о размещении складов
Агента фсб, который шпионил на украинских военных полигонах под видом инструктора, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену и незаконное хранение боеприпасов.
россия привлекла к спецоперации "Майдан-3" суркова и кириенко - Юсов
россия поручила бывшему помощнику путина владиславу суркову и заместителю главы администрации кремля сергею кириенко распространять российское влияние в Украине и дестабилизировать ситуацию в стране.
Компания МХП запустила новый премиумбренд "Супер Філео"
МХП запустила новый премиумбренд "Супер Філео".
Фонд гарантирования вкладов нарушает права акционеров "Конкорда" - совладелица банка Соседка
Фонд гарантирования вкладов нарушил права акционеров банка "Конкорд" - на справедливый суд и доступ к информации.
В Бангладеш горел торговый центр: погибли по меньшей мере 43 человека
В результате пожара в шестиэтажном торговом центре в столице Бангладеш ночью погибли по меньшей мере 45 человек, десятки получили ранения.
Законопроекта о мобилизации в предварительной повестке дня на следующую пленарную неделю нет - Железняк
По словам народного депутата Ярослава Железняка, в предварительную повестку дня следующей пленарной недели парламента не включены законопроекты о мобилизации и отчет главы СБУ о прослушивании журналистов.
Партизаны обнаружили в Евпатории ремонтную базу, где ремонтируют поврежденную российскую артиллерию
Партизаны из движения "Атеш" обнаружили в Евпатории артиллерийский ремонтный завод, где оккупанты ремонтируют поврежденную артиллерию, включая гаубицы Д-30, 152-мм самоходные пушки и различные транспортные средства, которые затем отправляют поездами на фронт.
Заместитель Столтенберга о заявлении Макрона: уважаем право союзников на новые идеи, но у НАТО нет планов по отправке войск в Украину
Заместитель генерального секретаря НАТО заявил, что Альянс не планирует вводить войска в Украину.
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
Эксперт по вопросам безопасности считает, что участие сомнительных компаний в тендерах на поставку продуктов питания и других товаров для Вооруженных Сил должно быть исключено на законодательном уровне, чтобы не допустить срыва поставок.