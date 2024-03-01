"Ядерную войну невозможно выиграть или вести": Китай ответил на ядерные запугивания путина

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  133379 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  151441 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  140305 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  143514 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  148088 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  164106 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  170249 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  161194 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Ядерную войну невозможно выиграть или вести": Китай ответил на ядерные запугивания путина

Китай призывает ядерные державы поддерживать стратегическую стабильность и решать вопросы путем диалога в ответ на ядерные угрозы птина.

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"Ядерную войну невозможно выиграть или вести": Китай ответил на ядерные запугивания путина

15 лет тюрьмы получил агент фсб, который под видом инструктора бывал на полигонах и собирал данные о размещении складов

Агента фсб, который шпионил на украинских военных полигонах под видом инструктора, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену и незаконное хранение боеприпасов.

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15 лет тюрьмы получил агент фсб, который под видом инструктора бывал на полигонах и собирал данные о размещении складов

россия привлекла к спецоперации "Майдан-3" суркова и кириенко - Юсов

россия поручила бывшему помощнику путина владиславу суркову и заместителю главы администрации кремля сергею кириенко распространять российское влияние в Украине и дестабилизировать ситуацию в стране.

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Компания МХП запустила новый премиумбренд "Супер Філео"

МХП запустила новый премиумбренд "Супер Філео".

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Компания МХП запустила новый премиумбренд "Супер Філео"

Фонд гарантирования вкладов нарушает права акционеров "Конкорда" - совладелица банка Соседка

Фонд гарантирования вкладов нарушил права акционеров банка "Конкорд" - на справедливый суд и доступ к информации.

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Фонд гарантирования вкладов нарушает права акционеров "Конкорда" - совладелица банка Соседка

В Бангладеш горел торговый центр: погибли по меньшей мере 43 человека

В результате пожара в шестиэтажном торговом центре в столице Бангладеш ночью погибли по меньшей мере 45 человек, десятки получили ранения.

Новости Мира •   •  15357 просмотра
В Бангладеш горел торговый центр: погибли по меньшей мере 43 человека

Законопроекта о мобилизации в предварительной повестке дня на следующую пленарную неделю нет - Железняк

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в предварительную повестку дня следующей пленарной недели парламента не включены законопроекты о мобилизации и отчет главы СБУ о прослушивании журналистов.

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Законопроекта о мобилизации в предварительной повестке дня на следующую пленарную неделю нет - Железняк

Партизаны обнаружили в Евпатории ремонтную базу, где ремонтируют поврежденную российскую артиллерию

Партизаны из движения "Атеш" обнаружили в Евпатории артиллерийский ремонтный завод, где оккупанты ремонтируют поврежденную артиллерию, включая гаубицы Д-30, 152-мм самоходные пушки и различные транспортные средства, которые затем отправляют поездами на фронт.

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Партизаны обнаружили в Евпатории ремонтную базу, где ремонтируют поврежденную российскую артиллерию

Заместитель Столтенберга о заявлении Макрона: уважаем право союзников на новые идеи, но у НАТО нет планов по отправке войск в Украину

Заместитель генерального секретаря НАТО заявил, что Альянс не планирует вводить войска в Украину.

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Заместитель Столтенберга о заявлении Макрона: уважаем право союзников на новые идеи, но у НАТО нет планов по отправке войск в Украину

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксперт по вопросам безопасности считает, что участие сомнительных компаний в тендерах на поставку продуктов питания и других товаров для Вооруженных Сил должно быть исключено на законодательном уровне, чтобы не допустить срыва поставок.

Общество •   •  66971 просмотра
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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт