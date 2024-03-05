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В Госдепе США назвали безответственной риторику путина о применении ядерного оружия

В Госдепе США назвали безответственной риторику путина о применении ядерного оружия

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 08:35  •  11598 просмотра

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Представитель Государственного департамента США назвал угрозы путина применить ядерное оружие в случае ввода в Украину западных войск безответственной и неуместной для ядерной державы риторикой.

В Государственном департаменте США заявили, что россия не намерена применять ядерное оружие, несмотря на недавние угрозы путина. Об этом сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 4 марта, передает УНН.

Детали

В ответ на вопрос, в котором упоминались угрозы путина о том, что появление в Украине западных войск будет означать начало ядерного конфликта, Миллер назвал эти угрозы безответственными.

Подобная риторика, которую мы видели и раньше, является безответственной и неуместной для ядерной державы и не соответствует тому, как любая ядерная держава должна публично говорить об использовании такого оружия. Но мы не видим причин менять нашу ядерную политику

- сказал Миллер.

Напомним

На днях Миллер, комментируя заявление путина, также отметил, что пока признаков того, что россия готовится применить ядерное оружие, нет. Несмотря на это, Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией. Он также напомнил, что в прошлом "с россией общались частным образом и непосредственно о последствиях применения ядерного оружия".

"Ядерную войну невозможно выиграть или вести": Китай ответил на ядерные запугивания путина1 марта 2024, 10:33 • 55017 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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У Держдепі США назвали безвідповідальною риторику путіна щодо застосування ядерної зброї
The US State Department calls putin's rhetoric on the use of nuclear weapons irresponsible
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В Госдепе США назвали безответственной риторику путина о применении ядерного оружия

Представитель Государственного департамента США назвал угрозы путина применить ядерное оружие в случае ввода в Украину западных войск безответственной и неуместной для ядерной державы риторикой.

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