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Макрон сигналізує союзникам України не бути "боягузами"

Київ • УНН

 • 27476 перегляди

Макрон заявив, що союзникам України настав час активізувати свої дії і надати більшу підтримку, оскільки війна повернулася в Європу.

Макрон сигналізує союзникам України не бути "боягузами"

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок заявив, що союзникам України настав час активізувати свої дії, підкресливши, що зараз не час проявляти боягузтво, пише УНН з посиланням на Reuters.

Ми, безумовно, наближаємося до моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом

- - сказав Макрон французьким емігрантам, які живуть у Празі.

Макрон, як зазначає видання, "зіткнувся з негативною реакцією з боку багатьох західних союзників" після того, як він відкрито обговорив ідею відправки західних військ до України на конференції щодо України в Парижі 26 лютого.

Говорячи про вторгнення росії в Україну, Макрон заявив у вівторок, що Франція і Чехія "добре усвідомлюють, що війна повернулася на нашу землю (в Європі), що деякі сили, які стали нестримними, щодня розширюють свою загрозу атаки на нас навіть більше, і що нам доведеться жити відповідно до історії та мужності, якої вона вимагає".

Макрон не уточнив цих слів.

Коментарі Макрона від 26 лютого, зроблені після того, як він організував зустріч західних лідерів з метою мобілізувати підтримку України, як пише видання, "відповідають його репутації дипломатичного руйнівника, який любить порушувати табу та кидати виклик традиційному мисленню".

Пізніше французьких офіційних осіб відправили пояснити, що Макрон хотів стимулювати дебати і що обговорювані ідеї стосувалися небойових військ, які виконують такі функції, як розмінування, охорона кордонів або навчання українських сил.

Очікується, що під час свого візиту до Праги Макрон також обговорить підтримку планів, оголошених минулого місяця Чеською Республікою за підтримки Канади, Данії та інших країн, щодо фінансування швидкої закупівлі сотень тисяч снарядів із третіх країн для відправки в Україну.

Макрон 26 лютого припустив, що Париж зробить свій внесок у чеську ініціативу, не уточнивши, яким чином.

Одним із ключових питань для Франції було те, як фінансуватиметься така ініціатива, враховуючи, що вона вже давно наполягає на тому, щоб ЄС використовував європейське фінансування тільки для європейської оборонної промисловості, і виступає проти ідеї використання європейських грошей для покупок за межами блоку.

Попри очевидну підтримку Макроном чеської ініціативи, кілька французьких дипломатів заявили, що Париж, як і раніше, виступає проти використання європейських грошей, але підтримує ідею двосторонніх закупівель.

"Мені б не хотілося залишати вас у надії на зміну позиції Франції з питання європейської оборонно-промислової бази", - сказав один дипломат.

"Ми знаємо, як і чехи, про необхідність купувати якомога більше боєприпасів для блага українців, але без того, щоб це фундаментально змінювало наше бачення, яке полягає в тому, що європейські ресурси мають дозволити європейській промисловості набратися сил", - заявив дипломат.

Bloomberg: Макрон оголосить про підтримку Францією чеського плану закупити 800 тис. боєприпасів для України з-поза ЄС05.03.2024, 12:15 • 27062 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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