Макрон сигнализирует союзникам Украины не быть "трусами"

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что союзникам Украины пора активизировать свои действия, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Мы, безусловно, приближаемся к моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусом - - сказал Макрон французским эмигрантам, живущим в Праге.

Макрон, как отмечает издание, "столкнулся с негативной реакцией со стороны многих западных союзников" после того, как он открыто обсудил идею отправки западных войск в Украину на конференции по Украине в Париже 26 февраля.

Говоря о вторжении россии в Украину, Макрон заявил во вторник, что Франция и Чехия "хорошо осознают, что война вернулась на нашу землю (в Европе), что некоторые силы, которые стали неудержимыми, каждый день расширяют свою угрозу нападения на нас еще больше, и что нам придется жить согласно истории и мужеству, которого она требует".

Макрон не уточнил эти слова.

Комментарии Макрона от 26 февраля, сделанные после того, как он организовал встречу западных лидеров с целью мобилизовать поддержку Украины, как пишет издание, "соответствуют его репутации дипломатического разрушителя, который любит нарушать табу и бросать вызов традиционному мышлению".

Позднее французских официальных лиц отправили объяснить, что Макрон хотел стимулировать дебаты и что обсуждаемые идеи касались небоевых войск, выполняющих такие функции, как разминирование, охрана границ или обучение украинских сил.

Ожидается, что во время своего визита в Прагу Макрон также обсудит поддержку планов, объявленных в прошлом месяце Чешской Республикой при поддержке Канады, Дании и других стран, по финансированию быстрой закупки сотен тысяч снарядов из третьих стран для отправки в Украину.

Макрон 26 февраля предположил, что Париж внесет свой вклад в чешскую инициативу, не уточнив, каким образом.

Одним из ключевых вопросов для Франции было то, как будет финансироваться такая инициатива, учитывая, что она уже давно настаивает на том, чтобы ЕС использовал европейское финансирование только для европейской оборонной промышленности, и выступает против идеи использования европейских денег для покупок за пределами блока.

Несмотря на очевидную поддержку Макроном чешской инициативы, несколько французских дипломатов заявили, что Париж по-прежнему выступает против использования европейских денег, но поддерживает идею двусторонних закупок.

"Мне бы не хотелось оставлять вас в надежде на изменение позиции Франции по вопросу европейской оборонно-промышленной базы", - сказал один дипломат.

"Мы знаем, как и чехи, о необходимости приобретать как можно больше боеприпасов для блага украинцев, но без того, чтобы это фундаментально меняло наше видение, которое заключается в том, что европейские ресурсы должны позволить европейской промышленности набраться сил", - заявил дипломат.

Bloomberg: Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупить 800 тыс. боеприпасов для Украины из-за пределов ЕС