Bloomberg: Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупить 800 тыс. боеприпасов для Украины из-за пределов ЕС
Киев • УНН
Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран, не являющихся членами ЕС, для помощи Украине.
Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон уже на этой неделе объявит о своем обещании поддержать предложение Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран за пределами Европейского Союза для поддержки Украины, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Германия, Нидерланды и Дания присоединились к Франции и поддержали план закупки боеприпасов из-за пределов ЕС, и Макрон обсудит это предложение с премьер-министром Чехии Петром Фиалой во время поездки в Прагу во вторник, сообщили источники. Ожидается, что позже на этой неделе состоится отдельное обсуждение министров обороны и иностранных дел ЕС, чтобы согласовать детали.
Французский чиновник настаивал на том, что усилия Чехии по закупке боеприпасов будут финансироваться не механизмами ЕС, такими как Европейский фонд мира, а за счет двусторонних взносов.
Платформа будет сосредоточена на неотложных артиллерийских потребностях, а чехи централизуют закупки и требования, сказал чиновник, добавив, что успех инициативы важен для того, чтобы послать сигнал как Вашингтону, так и москве о том, что поддержка ЕС непоколебима.
Президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, что его страна обнаружила 500 000 снарядов калибра 155 мм и 300 000 снарядов калибра 122 мм, которые можно было бы доставить в течение нескольких недель, если бы были выделены деньги. Через несколько дней Макрон пригласил лидеров обсудить помощь Украине, включая предложение Чехии, в Париже, где Нидерланды согласились внести 100 миллионов евро.
Правительство Чехии заявило, что оно получило предварительные обязательства от Канады и Дании, а также от других стран, включая Литву и Латвию, заявив, что они рассматривают возможность присоединения к этой инициативе после того, как их лидеры неофициально решили поддержать план на встрече в Париже, рассказали источники. Польша выразила готовность присоединиться к этому плану, заявил Фиала после встречи с премьер-министром Дональдом Туском в Праге на прошлой неделе.
Как указано, на этой неделе еврокомиссар Тьерри Бретон также планирует обнародовать план по расширению совместных закупок военного оборудования.
Напомним
Как сообщалось, Макрон сегодня в Праге будет говорить о боеприпасах для Украины.
Bloomberg: Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупить 800 тыс. боеприпасов для Украины из-за пределов ЕС
Макрон объявит о поддержке Францией чешского плана закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран, не являющихся членами ЕС, для помощи Украине.
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