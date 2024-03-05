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Макрон сьогодні у Празі говоритиме про боєприпаси для України

Київ • УНН

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Під час свого візиту до Праги Макрон обговорить позицію Франції щодо чеського плану закупівлі зброї для України за межами Європи.

Макрон сьогодні у Празі говоритиме про боєприпаси для України

 Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні, 5 березня, відвідає Прагу. Очікується, що він представить позицію Парижа щодо чеського плану закупівлі зброї для України за межами Європи. Про це повідомляє Міжнародне французьке радіо, передає УНН

Деталі

Під час одноденного візиту Макрон зустрінеться з президентом Чехії Петром Павелом і прем’єр-міністром Петром Фіалою, а також виступить на ядерному форумі.

На конференції з питань безпеки в Мюнхені минулого місяця Павел сказав, що Чехія  змогла зібрати значну кількість зброї для України за межами ЄС. Йдеться про 800 тисяч снарядів - пів мільйона калібром 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм - які можна доставити протягом кількох тижнів" за наявності необхідних коштів.

Financial Times повідомила, що Прага збирається зібрати 1,5 мільярда доларів, щоб заплатити за боєприпаси для України. 

Доповнення

На міжнародній конференції в Парижі минулого тижня Фіала заявив, що близько 15 країн готові приєднатися до ініціативи, включаючи Францію.

Нідерланди, наприклад, вже пообіцяли пожертвувати 100 мільйонів євро (108,5 мільйонів доларів).

26 лютого Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що західні союзники України мають намір вивчити можливість залучення третіх країн для постачання боєприпасів Києву. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
Петро Павел
Петро Фіала
Прага
Financial Times
Мюнхен
Європейський Союз
Еммануель Макрон
Париж
Франція
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