Захід планує залучити треті країни для постачання боєприпасів Україні – Макрон
Київ • УНН
Захід планує залучити треті країни до постачання боєприпасів в Україну для підтримки її оборони від російського вторгнення, заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Західні союзники України мають намір вивчити можливість залучення третіх країн для постачання боєприпасів Києву. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася в Парижі, пише АР, передає УНН.
Деталі
Постачання боєприпасів Україні - це пріоритет пріоритетів. Ми маємо намір використати до кінця наші запаси і складемо перелік третіх країн, які могли б бути залучені до постачання боєприпасів
Доповнення
У конференції в Єлисейському палаці взяли участь канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністри близько 20 країн ЄС.
Сполучені Штати на зустрічі представляв помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн, а Британію – глава МЗС Девід Кемерон.
Макрон заявив про створення коаліції з постачання далекобійного озброєння Україні27.02.24, 01:00 • 29836 переглядiв