Макрон заявив про створення коаліції з постачання далекобійного озброєння Україні
Київ • УНН
Макрон оголосив про створення коаліції для надання Україні далекобійного озброєння після того, як провів у Парижі конференцію на підтримку України.
Західні союзники України створили коаліцію з постачання далекобійного озброєння. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі. Саміт транслювався на сторінці Єлисейського палацу в X (раніше Twitter), передає УНН.
Деталі
Ми створюємо дев'яту коаліцію, яка займатиметься постачанням ракет і бомб середньої та великої дальності
Французький президент відзначив, що раніше було створено вісім коаліцій, присвячених постачанню окремих видів боєприпасів.
Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну27.02.24, 00:47 • 29099 переглядiв