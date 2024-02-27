Макрон заявил о создании коалиции по поставкам дальнобойного вооружения Украине
Киев • УНН
Макрон объявил о создании коалиции для предоставления Украине дальнобойного вооружения после того, как провел в Париже конференцию в поддержку Украины.
Западные союзники Украины создали коалицию по поставке дальнобойного вооружения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже. Саммит транслировался на странице Елисейского дворца в X (ранее Twitter), передает УНН.
Детали
Мы создаем девятую коалицию, которая будет заниматься поставками ракет и бомб средней и большой дальности
Французский президент отметил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставке отдельных видов боеприпасов.
Макрон не исключает отправку западных войск в Украину26 февраля 2024, 22:47 • 7422 просмотра
Макрон заявил о создании коалиции по поставкам дальнобойного вооружения Украине
Макрон объявил о создании коалиции для предоставления Украине дальнобойного вооружения после того, как провел в Париже конференцию в поддержку Украины.
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