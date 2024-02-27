Макрон заявил о создании коалиции по поставкам дальнобойного вооружения Украине

Западные союзники Украины создали коалицию по поставке дальнобойного вооружения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже. Саммит транслировался на странице Елисейского дворца в X (ранее Twitter), передает УНН.

Детали

Мы создаем девятую коалицию, которая будет заниматься поставками ракет и бомб средней и большой дальности сказал Макрон во время пресс-конференции.

Французский президент отметил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставке отдельных видов боеприпасов.

Макрон не исключает отправку западных войск в Украину