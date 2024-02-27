Запад планирует привлечь третьи страны для поставок боеприпасов Украине - Макрон

Западные союзники Украины намерены изучить возможность привлечения третьих стран для поставки боеприпасов Киеву. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, пишет АР, передает УНН.

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Поставка боеприпасов Украине - это приоритет приоритетов. Мы намерены использовать до конца наши запасы и составим перечень третьих стран, которые могли бы быть привлечены к поставкам боеприпасов сказал Макрон во время пресс-конференции.

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В конференции в Елисейском дворце приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС.

Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Британию - глава МИД Дэвид Кэмерон.

Макрон заявил о создании коалиции по поставкам дальнобойного вооружения Украине