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Запад планирует привлечь третьи страны для поставок боеприпасов Украине - Макрон

Запад планирует привлечь третьи страны для поставок боеприпасов Украине - Макрон

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 03:44  •  7279 просмотра

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Запад планирует привлечь третьи страны к поставкам боеприпасов в Украину для поддержки ее обороны от российского вторжения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Западные союзники Украины намерены изучить возможность привлечения третьих стран для поставки боеприпасов Киеву. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, пишет АР, передает УНН.

Детали

Поставка боеприпасов Украине - это приоритет приоритетов. Мы намерены использовать до конца наши запасы и составим перечень третьих стран, которые могли бы быть привлечены к поставкам боеприпасов

сказал Макрон во время пресс-конференции.

Дополнение

В конференции в Елисейском дворце приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС.

Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Британию - глава МИД Дэвид Кэмерон.

Макрон заявил о создании коалиции по поставкам дальнобойного вооружения Украине26 февраля 2024, 23:00 • 17135 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Запад планирует привлечь третьи страны для поставок боеприпасов Украине - Макрон

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