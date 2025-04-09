Джеймс О'Брайен

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с Джеймсом О'Брайеном, помощником госсекретаря США. Обсуждалась ситуация на фронте, оборонное сотрудничество и усиление санкций против рф.
Грузия приняла противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на массовые протесты, что повлекло потенциальные санкции США против чиновников, ответственных за подрыв демократии.
Основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном из-за того, что его средства были заморожены швейцарским банком из-за подозрений в российском происхождении.
Премьер-министр Грузии объявил, что парламент страны завтра примет противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на протесты, что приведет к эскалации напряженности вокруг законодательства, которое критикуют как репрессивное.
Макрон призвал Байдена и Шольца принять стратегию неопределенности в отношении россии в войне в Украине, но столкнулся с оппозицией со стороны союзников, которые опасаются эскалации.
Запад планирует привлечь третьи страны к поставкам боеприпасов в Украину для поддержки ее обороны от российского вторжения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность совместно с США инвестировать в оборонные предприятия и напрямую покупать оружие американского производства.
Посол США в Украине заявил, что защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта являются главными приоритетами США, отметив поддержку в сфере обороны и экономического восстановления.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с официальными лицами США, чтобы обсудить реализацию двусторонних договоренностей и отметил необходимость поддержки со стороны США и продолжения санкций против России. Также была отмечена важность единства и четких планов действий для защиты Украины.