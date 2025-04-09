Джеймс О'Брайен

Макрон тайно разговаривал с Байденом и Шольцем: хотел убедить их изменить стратегию в войне рф против Украины - WSJ

Макрон призвал Байдена и Шольца принять стратегию неопределенности в отношении россии в войне в Украине, но столкнулся с оппозицией со стороны союзников, которые опасаются эскалации.