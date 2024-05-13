Премьер Грузии заявил, что завтра парламент примет закон об "иностранных агентах"

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе провел экстренный брифинг, на котором заявил, что завтра парламент страны примет законопроект об "иноагентах" в третьем чтении, передает УНН со ссылкой на Paper Kartuli.

Завтра парламент Грузии будет действовать в соответствии с разумной волей большинства населения Грузии и в третьем чтении примет закон. Это сделает важный вклад в прекращение поляризации - цитирует премьера Грузии телеканал Pirveli.

Добавим

Кобахидзе вновь призвал участников акции не прибегать к насильственному протесту.

Также премьер поблагодарил полицию и спецназ за "высочайший уровень работы". При этом сегодня, 13 мая, специальная следственная служба начала расследование возможного превышения полномочий полицейскими на митингах.

Кроме того, Кобахиддзе подтвердил, что отказался от встречи с американскими дипломатами. По словам премьер-министра, миллиардер и основатель правящей партии Бидзина Иванишвили получил просьбу о встрече с Джеймсом О'Брайеном. Однако миллиардер отказался от встречи.

Контекст

Юридический комитет парламента принял 13 мая законопроект об "иноагентах" в третьем чтении за 67 секунд. Документ 14 мая будет рассмотрен в третьем чтении на пленарном заседании.

Как сообщал УНН, 1 мая Парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.

Вечером этого дня тысячи людей собрались возле парламента Грузии, требуя отозвать закон, который в народе прозвали "российским". Спецназ, как пишут местные СМИ, задействовал водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых пуль.

Всего в Грузии во время разгона митинга возле парламента в Тбилиси 1-2 мая было госпитализировано 15 человек, среди пострадавших - сотрудники правоохранительных органов.

Напомним

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.