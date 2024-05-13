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Прем'єр Грузії заявив, що завтра парламент ухвалить закон про "іноземних агентів"

Прем'єр Грузії заявив, що завтра парламент ухвалить закон про "іноземних агентів"

Київ • УНН

 • 27439 перегляди

Прем'єр-міністр Грузії оголосив, що парламент країни завтра ухвалить суперечливий закон про "іноземних агентів", незважаючи на протести, що призведе до ескалації напруженості навколо законодавства, яке критикують як репресивне.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе провів екстрений брифінг, на якому заявив, що завтра парламент країни ухвалить законопроект про "іноагентів" у третьому читанні, передає УНН із посиланням на Paper Kartuli.

Завтра парламент Грузії діятиме відповідно до розумної волі більшості населення Грузії і у третьому читанні ухвалить закон. Це зробить важливий внесок у припинення поляризації 

- цитує прем'єра Грузії телеканал Pirveli.

Додамо

Кобахідзе знову закликав учасників акції не вдаватися до насильницького протесту.

Також прем'єр подякував поліції та спецназу за "найвищий рівень роботи". При цьому сьогодні, 13 травня, спеціальна слідча служба розпочала розслідування можливого перевищення повноважень поліцейськими на мітингах.

Крім того, Кобахіддзе підтвердив, що відмовився від зустрічі з американськими дипломатами. За словами прем'єр-міністра, мільярдер і засновник правлячої партії Бідзіна Іванішвілі отримав прохання про зустріч із Джеймсом О'Браєном. Проте мільярдер відмовився від зустрічі.

Контекст

Юридичний комітет парламенту ухвалив 13 травня законопроект про "іноагенти" у третьому читанні за 67 секунд. Документ 14 травня буде розглянуто у третьому читанні на пленарному засіданні.

Як повідомляв УНН, 1 травня Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні.

Ввечері цього дня тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль. 

Загалом у Грузії під час розгону мітингу біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 людей, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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