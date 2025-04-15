Поліція затримала трьох осіб біля парламенту Грузії. Студентки намагалися поставити стільці для мітингувальників, що спровокувало суперечки та затримання.
Парламент Грузії позбавив мандатів 49 депутатів з трьох опозиційних коаліцій за їхніми заявами.
Іраклій Кобахідзе вимагає від Саломе Зурабішвілі покинути президентську резиденцію до 29 грудня під загрозою кримінальної відповідальності.
Під парламентом Грузії зібралися протестувальники проти єдиного кандидата в президенти Міхеїла Кавелашвілі. Демонстранти прийшли з дипломами, підкреслюючи відсутність вищої освіти у кандидата.
Працівники державного сектору Грузії долучилися до 14-денних протестів біля парламенту. Влада у відповідь готує зміни до закону, що ускладнять повернення звільнених держслужбовців на роботу.
МВС Грузії затримало 48 осіб під час розгону акції протесту в Тбілісі, включаючи журналіста та політика. Омбудсмен заявив про відсутність правових підстав для втручання у мирну акцію.
Біля парламенту Грузії спалахнули сутички між поліцією та демонстрантами через відмову від переговорів щодо вступу до ЄС. Правоохоронці застосували спецзасоби, є постраждалі з обох сторін.
Біля парламенту Грузії загострилася ситуація між правоохоронцями та протестувальниками. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, є поранені з обох сторін, почалися затримання.
У Тбілісі та інших містах Грузії розпочались стихійні протести після заяви прем'єр-міністра про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Протестувальники перекрили проспект Руставелі, влада стягує силовиків та водомети.
У Тбілісі студенти організували акцію "Зі щитом або на щиті" проти результатів парламентських виборів. Протестувальники пройшли до парламенту з фанерними щитами, на яких зображені автоботи з всесвіту трансформерів.
Уряд Грузії затвердив список стратегічних об'єктів, блокування яких каратиметься ув'язненням до 4 років. До переліку увійшли парламент, ЦВК, міністерства та інші важливі установи.
Шалва Папуашвілі підписав пакет законів, що обмежують права ЛГБТ в Грузії. Президентка країни відмовилась підписувати документ, але спікер парламенту зробив це згідно з конституцією.
Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що Іран не є співучасником війни росії проти України.
Парламент Грузії у першому читанні підтримав закон про заборону "пропаганди" ЛГБТ та обмеження прав ЛГБТК+, що суперечить європейським прагненням країни.
Венеціанська комісія закликала Грузію не приймати законопроект, що обмежує права ЛГБТ, оскільки це може створити ворожу атмосферу по відношенню до ЛГБТ в країні.
Правляча партія Грузії внесла законопроекти, що обмежують права ЛГБТ, забороняють одностатеві шлюби, усиновлення одностатевими парами, операції зі зміни статі і ЛГБТ-контент в ЗМІ і школах, що відображає російські закони про "традиційні цінності".
Правляча партія Грузії планує представити законопроекти, що обмежують права ЛГБТ, включаючи заборону одностатевих шлюбів, усиновлення дітей негетеросексуальними парами, операції зі зміни статі та "пропаганду ЛГБТ" в освіті та ЗМІ.
Група громадян Грузії звернулася з петицією до німецького Бундестагу з проханням не допустити лідерів партії "Грузинська мрія" на Чемпіонат Європи з футболу в Німеччині через прийняття ними спірного закону про "іноземних агентів".
Юридичний комітет парламенту Грузії не підтримав вето президентки Саломе Зурабішвілі на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" - так званий закон про "іноагентів".
Парламент Грузії планує подолати вето президента на суперечливий "російський закон" протягом наступного сесійного тижня.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на суперечливий "закон про іноземних агентів", назвавши його перешкодою на європейському шляху Грузії і таким, що суперечить Конституції та європейським стандартам.
Співробітники МВС Грузії затримали 13 протестувальників під час мітингу в Тбілісі проти закону про іноземних агентів, звинувативши їх у непокорі та порушенні громадського порядку.
Парламент Грузії запровадив "червоний рівень" безпеки, вимагаючи від усіх депутатів і співробітників, окрім основного персоналу, покинути будівлю, після ухвалення суперечливого закону про іноземних агентів на тлі протестів.
Під час фінального читання суперечливого закону про "іноземних агентів" суперечки між грузинськими депутатами переросли у фізичні сутички.
Прем'єр-міністр Грузії оголосив, що парламент країни завтра ухвалить суперечливий закон про "іноземних агентів", незважаючи на протести, що призведе до ескалації напруженості навколо законодавства, яке критикують як репресивне.
Біля грузинського парламенту спалахнули сутички, коли поліція силою відтіснила протестувальників, які виступали проти суперечливого закону про "іноземних агентів". В парламенті Грузії підтримали закон за хвилину. Фінальне голосування - завтра.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вчергове закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів". Також очільниця країни озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада, після того, яку країні пройдуть парламентські вибори.
Студенти Тбіліського державного університету оголосили страйк, бойкотуючи заняття з 13 травня на знак протесту проти законопроекту про "іноземних агентів" і вимагаючи його відкликання.
Джим О'Брайен, керівник Управління з координації санкцій Державного департаменту США, найближчими днями відвідає Грузію, щоб зустрітися з опозицією на тлі триваючих протестів проти суперечливого закону "Про прозорість іноземного впливу".
Міністр закордонних справ Грузії розкритикував відставку посла країни у Франції через суперечливий закон про "іноземних агентів", назвавши її образою для Грузії та її дипломатів.