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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19096 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132962 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124905 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126343 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124943 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127678 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191975 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76749 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163999 перегляди

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Парламент Грузії

Новини по темi

Біля парламенту Грузії поліція затримала трьох протестувальників через стільці

Поліція затримала трьох осіб біля парламенту Грузії. Студентки намагалися поставити стільці для мітингувальників, що спровокувало суперечки та затримання.

Новини Світу • 21 березня, 19:57 • 14454 перегляди

Парламент Грузії припинив повноваження депутатів трьох опозиційних коаліцій

Парламент Грузії позбавив мандатів 49 депутатів з трьох опозиційних коаліцій за їхніми заявами.

Новини Світу • 5 лютого, 11:56 • 22443 перегляди

Прем'єр Грузії погрожує президентці ув'язненням та відкинув можливість перевиборів

Іраклій Кобахідзе вимагає від Саломе Зурабішвілі покинути президентську резиденцію до 29 грудня під загрозою кримінальної відповідальності.

Новини Світу • 22 грудня, 13:18 • 26860 перегляди

У Тбілісі протестують проти кандидата в президенти без вищої освіти

Під парламентом Грузії зібралися протестувальники проти єдиного кандидата в президенти Міхеїла Кавелашвілі. Демонстранти прийшли з дипломами, підкреслюючи відсутність вищої освіти у кандидата.

Новини Світу • 14 грудня, 06:38 • 22657 перегляди

Протести у Грузії: до мітингувальників приєдналися держслужбовці

Працівники державного сектору Грузії долучилися до 14-денних протестів біля парламенту. Влада у відповідь готує зміни до закону, що ускладнять повернення звільнених держслужбовців на роботу.

Новини Світу • 12 грудня, 00:17 • 18043 перегляди

Ще пів сотні людей затримано під час нічного розгону протестів у Тбілісі

МВС Грузії затримало 48 осіб під час розгону акції протесту в Тбілісі, включаючи журналіста та політика. Омбудсмен заявив про відсутність правових підстав для втручання у мирну акцію.

Новини Світу • 7 грудня, 07:24 • 20173 перегляди

У Тбілісі поліція застосувала водомети проти мітингувальників

Біля парламенту Грузії спалахнули сутички між поліцією та демонстрантами через відмову від переговорів щодо вступу до ЄС. Правоохоронці застосували спецзасоби, є постраждалі з обох сторін.

Новини Світу • 29 листопада, 19:33 • 22872 перегляди

В Тбілісі тривають сутички між силовиками і протестувальниками, є постраждалі: фото та відео з місця події

Біля парламенту Грузії загострилася ситуація між правоохоронцями та протестувальниками. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, є поранені з обох сторін, почалися затримання.

Новини Світу • 28 листопада, 23:06 • 18015 перегляди

У Грузії спалахнули протести через рішення уряду призупинити переговори з ЄС: влада стягує силовиків та водомети

У Тбілісі та інших містах Грузії розпочались стихійні протести після заяви прем'єр-міністра про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Протестувальники перекрили проспект Руставелі, влада стягує силовиків та водомети.

Новини Світу • 28 листопада, 19:07 • 23015 перегляди

У Грузії тривають протести: студенти зібрались на мітинг проти результатів парламентських виборів

У Тбілісі студенти організували акцію "Зі щитом або на щиті" проти результатів парламентських виборів. Протестувальники пройшли до парламенту з фанерними щитами, на яких зображені автоботи з всесвіту трансформерів.

Новини Світу • 29 жовтня, 17:51 • 18110 перегляди

За пікетування яких об'єктів у Грузії можна потрапити за грати? Оголошено перелік

Уряд Грузії затвердив список стратегічних об'єктів, блокування яких каратиметься ув'язненням до 4 років. До переліку увійшли парламент, ЦВК, міністерства та інші важливі установи.

Новини Світу • 25 жовтня, 16:25 • 16242 перегляди

Замість президента: спікер парламенту Грузії підписав закони, що обмежують права ЛГБТ

Шалва Папуашвілі підписав пакет законів, що обмежують права ЛГБТ в Грузії. Президентка країни відмовилась підписувати документ, але спікер парламенту зробив це згідно з конституцією.

Новини Світу • 3 жовтня, 11:49 • 13483 перегляди

Спікер грузинського парламенту не вважає Іран співучасником війни рф проти України

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що Іран не є співучасником війни росії проти України.

Політика • 31 липня, 09:01 • 30757 перегляди

Парламент Грузії в першому читанні підтримав закон проти ЛГБТ

Парламент Грузії у першому читанні підтримав закон про заборону "пропаганди" ЛГБТ та обмеження прав ЛГБТК+, що суперечить європейським прагненням країни.

Новини Світу • 27 червня, 11:24 • 16397 перегляди

Венеційська комісія закликала Грузію не приймати законопроєкт для обмеження прав ЛГБТ

Венеціанська комісія закликала Грузію не приймати законопроект, що обмежує права ЛГБТ, оскільки це може створити ворожу атмосферу по відношенню до ЛГБТ в країні.

Суспільство • 27 червня, 03:43 • 31590 перегляди

Парламент Грузії розпочав розгляд законопроекту про обмеження прав ЛГБТ: що він передбачає

Правляча партія Грузії внесла законопроекти, що обмежують права ЛГБТ, забороняють одностатеві шлюби, усиновлення одностатевими парами, операції зі зміни статі і ЛГБТ-контент в ЗМІ і школах, що відображає російські закони про "традиційні цінності".

Новини Світу • 20 червня, 18:28 • 25692 перегляди

Правляча партія Грузії хоче обмежити права ЛГБТ в країні

Правляча партія Грузії планує представити законопроекти, що обмежують права ЛГБТ, включаючи заборону одностатевих шлюбів, усиновлення дітей негетеросексуальними парами, операції зі зміни статі та "пропаганду ЛГБТ" в освіті та ЗМІ.

Суспільство • 4 червня, 12:52 • 19976 перегляди

Грузини створили петицію із закликом до Німеччини не допускати лідерів "Грузинської мрії" на Чемпіонат Європи з футболу

Група громадян Грузії звернулася з петицією до німецького Бундестагу з проханням не допустити лідерів партії "Грузинська мрія" на Чемпіонат Європи з футболу в Німеччині через прийняття ними спірного закону про "іноземних агентів".

Новини Світу • 31 травня, 18:15 • 31405 перегляди

Парламентський комітет Грузії не підтримав вето президентки на закон про "іноагентів"

Юридичний комітет парламенту Грузії не підтримав вето президентки Саломе Зурабішвілі на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" - так званий закон про "іноагентів".

Новини Світу • 27 травня, 10:13 • 19413 перегляди

Парламент Грузії наступного сесійного тижня подолає вето президента на скандальний "російський закон" - спікер

Парламент Грузії планує подолати вето президента на суперечливий "російський закон" протягом наступного сесійного тижня.

Новини Світу • 20 травня, 10:01 • 20072 перегляди

Президентка Грузії ветувал закон про "іноагентів", назвавши його перешкодою на шляху до ЄС

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на суперечливий "закон про іноземних агентів", назвавши його перешкодою на європейському шляху Грузії і таким, що суперечить Конституції та європейським стандартам.

Новини Світу • 18 травня, 15:14 • 28857 перегляди

На мітингу проти закону про іноагентів у Тбілісі затримали 13 людей

Співробітники МВС Грузії затримали 13 протестувальників під час мітингу в Тбілісі проти закону про іноземних агентів, звинувативши їх у непокорі та порушенні громадського порядку.

Новини Світу • 14 травня, 17:27 • 30567 перегляди

Після ухвалення закону про іноагентів парламент Грузії запровадив "червоний рівень"

Парламент Грузії запровадив "червоний рівень" безпеки, вимагаючи від усіх депутатів і співробітників, окрім основного персоналу, покинути будівлю, після ухвалення суперечливого закону про іноземних агентів на тлі протестів.

Новини Світу • 14 травня, 13:41 • 16511 перегляди

Під час фінального розгляду закону про "іноагентів" у парламенті Грузії сталась бійка

Під час фінального читання суперечливого закону про "іноземних агентів" суперечки між грузинськими депутатами переросли у фізичні сутички.

Новини Світу • 14 травня, 11:43 • 20063 перегляди

Прем'єр Грузії заявив, що завтра парламент ухвалить закон про "іноземних агентів"

Прем'єр-міністр Грузії оголосив, що парламент країни завтра ухвалить суперечливий закон про "іноземних агентів", незважаючи на протести, що призведе до ескалації напруженості навколо законодавства, яке критикують як репресивне.

Новини Світу • 13 травня, 17:29 • 27443 перегляди

У парламенті Грузії підтримали закон про "іноагентів" за хвилину

Біля грузинського парламенту спалахнули сутички, коли поліція силою відтіснила протестувальників, які виступали проти суперечливого закону про "іноземних агентів". В парламенті Грузії підтримали закон за хвилину. Фінальне голосування - завтра.

Новини Світу • 13 травня, 05:43 • 18852 перегляди

Президентка Грузії запропонувала відтермінувати дату набуття чинності закону про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вчергове закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів". Також очільниця країни озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада, після того, яку країні пройдуть парламентські вибори.

Новини Світу • 12 травня, 17:46 • 52068 перегляди

Студенти Тбіліського держуніверситету оголосили про початок страйку: вимагають відкликати закон про іноагентів

Студенти Тбіліського державного університету оголосили страйк, бойкотуючи заняття з 13 травня на знак протесту проти законопроекту про "іноземних агентів" і вимагаючи його відкликання.

Новини Світу • 11 травня, 16:21 • 100385 перегляди

Глава Офісу щодо санкцій Держдепу США відвідає Грузію найближчими днями - ЗМІ

Джим О'Брайен, керівник Управління з координації санкцій Державного департаменту США, найближчими днями відвідає Грузію, щоб зустрітися з опозицією на тлі триваючих протестів проти суперечливого закону "Про прозорість іноземного впливу".

Новини Світу • 10 травня, 16:57 • 29228 перегляди

У МЗС Грузії назвали образою відставку посла у Франції через закон про іноагентів

Міністр закордонних справ Грузії розкритикував відставку посла країни у Франції через суперечливий закон про "іноземних агентів", назвавши її образою для Грузії та її дипломатів.

Новини Світу • 10 травня, 16:03 • 26045 перегляди