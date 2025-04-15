Парламент Грузії

На мітингу проти закону про іноагентів у Тбілісі затримали 13 людей

Співробітники МВС Грузії затримали 13 протестувальників під час мітингу в Тбілісі проти закону про іноземних агентів, звинувативши їх у непокорі та порушенні громадського порядку.