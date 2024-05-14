На мітингу проти закону про іноагентів у Тбілісі затримали 13 людей
Київ • УНН
Співробітники МВС Грузії затримали 13 протестувальників під час мітингу в Тбілісі проти закону про іноземних агентів, звинувативши їх у непокорі та порушенні громадського порядку.
Співробітники МВС Грузії під час мітингу у Тбілісі проти закону про іноагентів затримали 13 осіб в адміністративному порядку. Про це йдеться у заяві відомства, передає УНН.
Затриманим ставиться у вину непокора законній вимогі поліцейських та дрібне хуліганство відповідно до статей 166 та 173 Кодексу адміністративних правопорушень.
За даними ЗМІ, серед затриманих активіст Лазаре Григоріадіс.
У МВС заявляють, що дії протестувальників вийшли за межі мирних маніфестацій після того, як парламент Грузії в третьому остаточному читанні ухвалив законопроект про іноагентів.
Протестувальники пошкодили металеві огорожі біля центрального входу та проникли на територію законодавчого органу.
"Наразі пошкоджені учасниками мітингу захисні металеві огородження відновлено. Учасники мітингу мають можливість висловити свій протест на території, що прилягає до парламенту, відповідно до закону. МВС ще раз закликає організаторів та учасників мітингу підкорятися законним вимогам правоохоронців", - йдеться у заяві відомства.
Нагадаємо
Парламент Грузії у третьому остаточному читанні підтримав законопроект про іноагентів. 84 депутати проголосували за, 30 - проти.
Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вчергове закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів".
Також очільниця країни озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада, після того, яку країні пройдуть парламентські вибори.