Президентка Грузії запропонувала відтермінувати дату набуття чинності закону про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів". Про це повідомляє Ехо Кавказа, пише УНН.

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Зурабішвілі висунула пропозицію відкласти дату набуття чинності закону до 1 листопада, з урахуванням того, що 26 жовтня в Грузії пройдуть парламентські вибори.Також Зурабішвілі дала зрозуміти, що не згодна з пропозицією влади внести поправки до законопроекту в рамках механізму вето.

Президентка закликала парламент Грузії не сподіватися на неї в жодному разі - вона не вступить у "якусь гру, щоб якось ушляхетнити цей закон".

Зурабішвілі зазначила, що 11 травня Грузія ще раз показала світові й усьому суспільству, що не дозволить ставити під сумнів своє європейське майбутнє, і не допустить ухвалення "російського закону".

Зі свого боку керівництво країни показало розгубленість, продемонструвало, що не має перед такою кількістю народу жодної стратегії, окрім тієї, яка характеризує таку владу, коли вже немає в неї довіри народу, тобто – брехня, маніпуляція, щоб було створене непорозуміння, але цього непорозуміння не буде,

Глава держави також відреагувала на слова прем'єра Грузії про те, що стосовно парламенту Грузії та співробітників поліції планується насильство.

Ви нікого не зможете цим залякати, ви самі не вірите в подібні конспірації. Шантаж і неймовірні образи... мені соромно, коли я чую таке від парламентаріїв. Це – прояв їхньої внутрішньої заляканості. Це – жахливий вираз їхнього внутрішнього стану,