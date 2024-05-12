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Президентка Грузії запропонувала відтермінувати дату набуття чинності закону про "іноагентів"

Президентка Грузії запропонувала відтермінувати дату набуття чинності закону про "іноагентів"

Київ • УНН

 • 52067 перегляди

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вчергове закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів". Також очільниця країни озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада, після того, яку країні пройдуть парламентські вибори.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів". Про це повідомляє Ехо Кавказа, пише УНН.

Деталі

Зурабішвілі висунула пропозицію відкласти дату набуття чинності закону до 1 листопада, з урахуванням того, що 26 жовтня в Грузії пройдуть парламентські вибори.Також Зурабішвілі дала зрозуміти, що не згодна з пропозицією влади внести поправки до законопроекту в рамках механізму вето.

Президентка закликала парламент Грузії не сподіватися на неї в жодному разі - вона не вступить у "якусь гру, щоб якось ушляхетнити цей закон".

Цей закон - російський, методи нашого уряду - російські, і навіть сьогоднішня мова прем'єр-міністра - російська,

- сказала вона.

Зурабішвілі зазначила, що 11 травня Грузія ще раз показала світові й усьому суспільству, що не дозволить ставити під сумнів своє європейське майбутнє, і не допустить ухвалення "російського закону".

Зі свого боку керівництво країни показало розгубленість, продемонструвало, що не має перед такою кількістю народу жодної стратегії, окрім тієї, яка характеризує таку владу, коли вже немає в неї довіри народу, тобто – брехня, маніпуляція, щоб було створене непорозуміння, але цього непорозуміння не буде,

– наголосила президентка.

Глава держави також відреагувала на слова прем'єра Грузії про те, що стосовно парламенту Грузії та співробітників поліції планується насильство.

Ви нікого не зможете цим залякати, ви самі не вірите в подібні конспірації. Шантаж і неймовірні образи... мені соромно, коли я чую таке від парламентаріїв. Це – прояв їхньої внутрішньої заляканості. Це – жахливий вираз їхнього внутрішнього стану,

– резюмувала Зурабішвілі.

Засідання сесії і голосування в третьому читанні за скандальний законопроєкт в парламенті має відбутися 14 травня.

Нагадаємо

Тисячі противників закону про "іноземних агентів" у Грузії проведуть ніч з 12 на 13 травня біля будівлі парламенту напередодні запланованого на 14 травня голосування щодо суперечливого законопроекту.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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