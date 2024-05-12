У Грузії противники закону про "іноагентів" анонсували протест вночі біля будівлі парламенту
Київ • УНН
Тисячі противників закону про "іноземних агентів" у Грузії проведуть ніч з 12 на 13 травня біля будівлі парламенту напередодні запланованого на 14 травня голосування щодо суперечливого законопроекту.
Противники закону про "іноагентів" проведуть ніч із 12 на 13 травня біля будівлі парламенту Грузії. Напередодні ввечері, 11 травня, на площі Європи в Тбілісі відбувся багатотисячний мітинг. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Ехо Кавказу".
13 травня о 9 ранку за тбіліським часом має відбутися засідання юридичного комітету парламенту, на якому скандальну ініціативу обговорять у третьому читанні.
Засідання сесії і голосування в третьому читанні в парламенті має відбутися 14 травня.
Ввечері 11 травня на площі Європи в Тбілісі відбувся багатотисячний мітинг проти закону про "іноагентів" - законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу". Учасники "Європейського маршу" прибули на площу з трьох різних локацій.
Доповнення
Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе припустив, що влада за сприяння міжнародних партнерів внесе зміни до спірного законопроєкту після того, як президент накладе на нього вето. В опозиції вже виступили проти "косметичних правок" законопроєкту.
У ЄС і США попереджають, що ціна ухвалення цього законопроєкту для Грузії, яка прагне до Європейського союзу і НАТО, може виявитися дуже високою. З Брюсселя і Вашингтона лунають попередження про санкції проти урядовців, відповідальних за підрив демократії в Грузії.
У МЗС Грузії назвали образою відставку посла у Франції через закон про іноагентів10.05.24, 19:03 • 26042 перегляди