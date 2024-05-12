В Грузии противники закона об "иноагентах" анонсировали протест ночью у здания парламента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  120915 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  180647 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  191500 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  190578 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  157541 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150921 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130727 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133194 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122213 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168209 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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В Грузии противники закона об "иноагентах" анонсировали протест ночью у здания парламента

Тысячи противников закона об "иностранных агентах" в Грузии проведут ночь с 12 на 13 мая у здания парламента накануне запланированного на 14 мая голосования по спорному законопроекту.

Новости Мира •   •  4534 просмотра
В Грузии противники закона об "иноагентах" анонсировали протест ночью у здания парламента

В Украине решили быстрее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных - ГУР

В связи с масштабностью ситуации с российской группировкой и ее потерями было принято решение о скорейшем открытии дополнительного лагеря для российских военнопленных в Украине.

Общество •   •  6942 просмотра
В Украине решили быстрее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных - ГУР

Киевщина передала 114 бригаде ТРО грузовик MAN

Киевская область передала 114-й бригаде Сил территориальной обороны военный грузовик MAN, который поможет им выполнять боевые задачи и увеличивать потери врага.

Война •   •  7655 просмотра
Киевщина передала 114 бригаде ТРО грузовик MAN

"Похоже на провокацию России" - руководитель ЦПД при СНБО об обвале многоэтажки в белгороде

Руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко предполагает, что обвал многоэтажного дома в российском белгороде похож на российскую провокацию для оправдания дальнейших нападений на Украину. Или же это был бытовой взрыв, которым воспользовался кремль.

Новости Мира •   •  8212 просмотра
"Похоже на провокацию России" - руководитель ЦПД при СНБО об обвале многоэтажки в белгороде

Обращение ГУР к россиянам на Харьковском направлении: переходите на сторону Украины, или сдавайтесь в плен

Учитывая значительные потери противника на Харьковском направлении, которые будут только расти, сдача в плен или переход на сторону Украины является разумной альтернативой для российских военнослужащих, которые там находятся.

Война •   •  13795 просмотра
Обращение ГУР к россиянам на Харьковском направлении: переходите на сторону Украины, или сдавайтесь в плен

Вторжение рф и эскалация отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома" - британская разведка

Вторжение россии в Украину и ухудшение отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома", что привело к крупнейшим годовым убыткам за последние 25 лет и ограничило его доходы как минимум до 2030 года.

Война •   •  14625 просмотра
Вторжение рф и эскалация отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома" - британская разведка

На Сумщине после утреннего обстрела рф вспыхнул пожар в жилом секторе

Российский обстрел вызвал пожар в жилом районе приграничного населенного пункта в Сумской области утром 12 мая.

Война •   •  13814 просмотра
На Сумщине после утреннего обстрела рф вспыхнул пожар в жилом секторе

Юсов об активизации рф на Харьковщине: действия врага начались по графику, который был известен

Согласно графику, известному украинской разведке, на Харьковщине, как и ожидалось, активизировались российские военные. Силами обороны и разведывательными подразделениями Украины были приняты необходимые меры.

Война •   •  14236 просмотра
Юсов об активизации рф на Харьковщине: действия врага начались по графику, который был известен

В Индонезии автобус с учениками попал в ДТП: по меньшей мере 11 человек погибли

Автобус, перевозивший 61 ученика и преподавателей, врезался в автомобили и мотоциклы на Западной Яве, Индонезия. В результате погибло по меньшей мере 11 человек, преимущественно учеников, и еще десятки получили ранения.

Новости Мира •   •  12937 просмотра
В Индонезии автобус с учениками попал в ДТП: по меньшей мере 11 человек погибли

"Чрезвычайно опасный момент": глава МИД Британии об успехах рф на Харьковщине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал наступление россии в Харьковской области "чрезвычайно опасным моментом" и "неоправданным, незаконным вторжением путина в независимую, суверенную страну".

Война •   •  16642 просмотра
"Чрезвычайно опасный момент": глава МИД Британии об успехах рф на Харьковщине