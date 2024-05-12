В Грузии противники закона об "иноагентах" анонсировали протест ночью у здания парламента

Противники закона об "иноагентах" проведут ночь с 12 на 13 мая у здания парламента Грузии. Накануне вечером, 11 мая, на площади Европы в Тбилиси состоялся многотысячный митинг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Эхо Кавказа".

13 мая в 9 утра по тбилисскому времени должно состояться заседание юридического комитета парламента, на котором скандальную инициативу обсудят в третьем чтении.

Заседание сессии и голосование в третьем чтении в парламенте должно состояться 14 мая.

Вечером 11 мая на площади Европы в Тбилиси состоялся многотысячный митинг против закона об "иноагентах" - законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Участники "Европейского марша" прибыли на площадь с трех разных локаций.

Дополнение

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что власти при содействии международных партнеров внесут изменения в спорный законопроект после того, как президент наложит на него вето. В оппозиции уже выступили против "косметических правок" законопроекта.

В ЕС и США предупреждают, что цена принятия этого законопроекта для Грузии, которая стремится в Европейский союз и НАТО, может оказаться очень высокой. Из Брюсселя и Вашингтона звучат предупреждения о санкциях против чиновников, ответственных за подрыв демократии в Грузии.

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