В МИД Грузии назвали оскорблением отставку посла во Франции из-за закона об иноагентах

Отставка посла Грузии во Франции Гочи Джавахишвили из-за законопроекта об иноагентах является оскорблением страны и всех грузинских дипломатов. Об этом заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Своим заявлением Гоча Джавахишвили волей-неволей оскорбил как государство, так и ведомство, в котором служил много лет, а также каждого достойного дипломата, который преданно служит интересам грузинского государства - написал Дарчиашвили в Facebook.

Детали

По его словам, грузинская дипломатическая служба "всегда оставалась на должной высоте и полностью осознает свою ответственность перед страной".

"Сотрудники нашего ведомства внесли неизмеримый вклад в необратимость европейского будущего Грузии и обязательно доведут до конца процесс интеграции в ЕС. Эта страна обязательно станет достойным и полноправным членом европейской семьи.

Гоча Джавахишвили, к сожалению, по собственному решению упустил шанс участвовать в этом деле", - заявляет Дарчиашвили.

Джавахишвили накануне сообщил, что решил подать в отставку с должности посла во Франции и Монако из-за рассматриваемого парламентом Грузии законопроекта об иноагентах. По его мнению, спорная инициатива вредит отношениям Грузии с ЕС и ставит под угрозу европейскую перспективу страны.

Контекст

1 мая Парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.

Вечером этого дня тысячи людей собрались возле парламента Грузии, требуя отозвать закон, который в народе прозвали "российским". Спецназ, как пишут местные СМИ, задействовал водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых пуль.

Всего в Грузии во время разгона митинга возле парламента в Тбилиси 1-2 мая было госпитализировано 15 человек, среди пострадавших - сотрудники правоохранительных органов.

Напомним

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.