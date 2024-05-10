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У МЗС Грузії назвали образою відставку посла у Франції через закон про іноагентів

У МЗС Грузії назвали образою відставку посла у Франції через закон про іноагентів

Київ • УНН

 • 26042 перегляди

Міністр закордонних справ Грузії розкритикував відставку посла країни у Франції через суперечливий закон про "іноземних агентів", назвавши її образою для Грузії та її дипломатів.

Відставка посла Грузії у Франції Гочі Джавахішвілі через законопроект про іноагентів є образою країни та всіх грузинських дипломатів. Про це заявив глава МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Своєю заявою Гоча Джавахішвілі хоч-не-хоч образив як державу, так і відомство, в якому служив багато років, а також кожного гідного дипломата, який віддано служить інтересам грузинської держави 

- написав Дарчіашвілі у Facebook.

Деталі

За його словами, грузинська дипломатична служба "завжди залишалася на належній висоті і повністю усвідомлює свою відповідальність перед країною".

"Співробітники нашого відомства зробили незмірний внесок у незворотність європейського майбутнього Грузії та обов'язково доведуть до кінця процес інтеграції до ЄС. Ця країна обов'язково стане гідним та повноправним членом європейської родини.

Гоча Джавахішвілі, на жаль, за власним рішенням упустив шанс брати участь у цій справі", — заявляє Дарчіашвілі.

Джавахішвілі напередодні повідомив, що вирішив подати у відставку з посади посла у Франції і Монако через законопроект, що розглядається парламентом Грузії, про іноагентів. На його думку, спірна ініціатива шкодить відносинам Грузії з ЄС та ставить під загрозу європейську перспективу країни.

Контекст 

1 травня Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні.

Ввечері цього дня тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль. 

Загалом у Грузії під час розгону мітингу біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 людей, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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