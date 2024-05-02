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В Грузії за два дні сутичок активістів із поліцією госпіталізували 15 людей

В Грузії за два дні сутичок активістів із поліцією госпіталізували 15 людей

Київ • УНН

 • 15929 перегляди

У Грузії під час розгону мітингу проти закону "про іноземних агентів" біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 осіб, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.

В Грузії 1-2 травня госпіталізували 15 постраждалих під час розгону акцій проти закону "про іноагентів", що проходили біля будівлі парламенту в Тбілісі. Данні озвучили в МОЗ Грузії, передає УНН із посиланням на "Руставі-2".

Деталі 

1-2 травня бригади екстрено-координаційної та екстреної допомоги госпіталізували до різних медичних закладів 15 людей. 

За даними відомства, серед госпіталізованих є співробітники правоохоронних органів. У грузинському міністерстві зазначають, що частина постраждалих під час протесту залишили клініку та були виписані.

Доповнення

Тисячі людей зібралися ввечері 1 травня біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль. Хоча ЗМІ показували кадри постраждалих від них, у МВС Грузії заперечують використання.

Протести у Грузії: перцевий спрей, водомети, гумові кулі та пожежі - що відбуваються всередині та біля будівлі Парламенту02.05.24, 00:18 • 30865 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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