В Грузії за два дні сутичок активістів із поліцією госпіталізували 15 людей
Київ • УНН
У Грузії під час розгону мітингу проти закону "про іноземних агентів" біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 осіб, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.
В Грузії 1-2 травня госпіталізували 15 постраждалих під час розгону акцій проти закону "про іноагентів", що проходили біля будівлі парламенту в Тбілісі. Данні озвучили в МОЗ Грузії, передає УНН із посиланням на "Руставі-2".
Деталі
1-2 травня бригади екстрено-координаційної та екстреної допомоги госпіталізували до різних медичних закладів 15 людей.
За даними відомства, серед госпіталізованих є співробітники правоохоронних органів. У грузинському міністерстві зазначають, що частина постраждалих під час протесту залишили клініку та були виписані.
Доповнення
Тисячі людей зібралися ввечері 1 травня біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль. Хоча ЗМІ показували кадри постраждалих від них, у МВС Грузії заперечують використання.
Протести у Грузії: перцевий спрей, водомети, гумові кулі та пожежі - що відбуваються всередині та біля будівлі Парламенту02.05.24, 00:18 • 30865 переглядiв