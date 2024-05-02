В Грузии за два дня столкновения активистов с полицией госпитализировали 15 человек

В Грузии 1-2 мая госпитализировали 15 пострадавших во время разгона акций против закона "об иноагентах", проходивших у здания парламента в Тбилиси. Данные озвучили в Минздраве Грузии, передает УНН со ссылкой на "Рустави-2".

Детали

1-2 мая бригады экстренно-координационной и экстренной помощи госпитализировали в различные медицинские учреждения 15 человек.

По данным ведомства, среди госпитализированных есть сотрудники правоохранительных органов.

В грузинском министерстве отмечают, что часть пострадавших во время протеста покинули клинику и были выписаны.

Дополнение

Тысячи людей собрались вечером 1 мая возле парламента Грузии, требуя отозвать закон, который в народе прозвали "российским". Спецназ, как пишут местные СМИ, задействовал водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых пуль. Хотя СМИ показывали кадры пострадавших от них, в МВД Грузии отрицают использование.

Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента