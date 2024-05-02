Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента

Полиция Грузии применила перцовый спрей и светошумовые гранаты вечером в среду, чтобы разогнать демонстрантов возле парламента, выступающих против закона об "иностранных агентах". В в партии "Гирчи - больше свободы" заявили, что силовики попали еще и резиновой пулей в одного лидера партии - Цотне Коберидзе. Об этом пишет УНН со ссылкой на грузинские медиа.

Детали

Полиция вмешалась в толпу протестующих, примерно 40 000 человек, которая собралась в столице после того, как парламент принял скандальный закон "об иноагентах" во втором чтении.

Известно, что полиция применила против протестующих перцовый спрей и пустила в ход водомет. Спрей распылили в том числе на проспекте Руставели.

Протестующие таокж перекрыли дорогу возле Дома Юстиции. Они дошли от парламента до Дома Юстиции и перекрыли там дорогу.

Кроме того, на улице 9 апреля подожгли баррикады. К митингующим обратилась Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она выступила с чрезвычайным обращением, чтобы прекратить массовые беспорядки.

Отойдите от дверей парламента, сейчас внутри ничего не происходит... Эти двери ничего не решат, кроме применения газа и насилия, которое нам не нужно провоцировать.. - обратилась к людям Президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По данным СМИ, силовики, как и накануне применили против митингующих резиновые пули. О стрельбе резиновыми пулями сообщила партия "Гирчи - больше свободы". На видео - один из лидеров партии Цотне Коберидзе. Ему пули попали в руку и живот. Отмечается, что до выстрелов, МВД заявило, что все силовики покинули территорию вокруг здания парламента.

В то же время МВД Грузии отрицает применение резиновых пуль для разгона митинга возле парламента. Такое заявление перед журналистами сделал на экстренном брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

Для отражения атаки на здание парламента полиция использует установленные законом специальные средства - водометы, слезоточивый газ и перцовые баллончики. Сотрудники МВД, несмотря на полное правовое основание, резиновые пули не применяли. - сказал Дарахвелидзе.

Впрочем Полиция подтвердила применение силы против протестующих. Однако, по словам властей, перцовый спрей и водометы применили потому, что "после того, как силовики покинули территорию вокруг парламента, митингующие проявили агрессивность и попытались повредить железные двери входа в законодательный орган".

Более того, в здании Парламента Грузии объявили "Красный уровень опасности".

"Красный уровень опасности" введен с 23:00 1 мая. В здании могут находиться только лица, чье присутствие крайне необходимо, этот список утверждает глава аппарата парламента. ... "Красный уровень опасности" введен "в связи с нападением на здание парламента Грузии, которое представляет опасность для жизни и здоровья людей, которые там находятся" - говорится в сообщении на сайте Парламента Грузии.

Несмотря на такие заявления властей люди расходиться не собираются, и продолжают свой мирный протест у здания Парламента.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на "Новости Грузия" писал, что Парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.

По данным СМИ, 83 депутата проголосовали "за", 23 - "против".