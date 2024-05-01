Парламент Грузії проголосував за закон про іноагентів у другому читанні на тлі протестів
Київ • УНН
На тлі масових протестів парламент Грузії ухвалив у другому читанні суперечливий закон про "іноземних агентів".
Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
За даними ЗМІ, 83 депутати проголосували "за", 23 - "проти".
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Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив на брифінгу, що правляча партія не відмовиться від закону "Про прозорість іноземного впливу" за жодних умов, незважаючи на протести. Багатотисячні мітинги він назвав "дискомфортом, який треба потерпіти".
Додамо
30 квітня у парламенті Грузії продовжилося друге читання закону про "іноагентів". Його різко критикують міжнародні організації, ЄС, США, а у Тбілісі майже весь квітень тривають масові протести. Поліція та спецназ у ніч на перше травня застосували водомети, перцевий спрей, сльозогінний газ та гумові кулі для розгону мітингувальників.
У правлячій партії стверджують, що за протестами стоїть революційний план зміни влади в Грузії, який кілька років підтримували західні фонди через НУО та ЗМІ.
МВС Грузії, коментуючи свої дії на мітингу, заявило, що акція мала насильницький характер і вжиті заходи були пропорційними.
Увечері 1 травня парламент збирає нову акцію протесту. Розгони минулої ночі призвели до того, що протестувати виходить ще більше людей. З ранку у торгових мережах Тбілісі стоять черги за засобами захисту: масками, респіраторами та окулярами.