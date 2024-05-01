Дискомфорт із мітингами потрібно трохи потерпіти: прем'єр Грузії заявив, що правляча партія не відмовиться від закону про іноагентів

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив на брифінгу, що правляча партія не відмовиться від закону "Про прозорість іноземного впливу" за жодних умов, незважаючи на протести. Багатотисячні мітинги він назвав "дискомфортом, який треба потерпіти", передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

"Для того, щоб нам у довгостроковій перспективі умиротворити цю країну, необхідно ухвалити цей закон. Демонстрації, звісно, будуть і сьогодні, і під час третього читання, і під час подолання вето (президента). Але ми всі ухвалимо, цей закон, звичайно, ухвалимо, у цьому випадку буде кілька днів дискомфорту. Однак у довгостроковій перспективі ми на роки застрахуємо цю країну від поляризації та радикалізму. Це дуже принципове, національне завдання", - сказав Кобахідзе.

Також він говорив про "колективний Національний рух", який "романтизував насильство". У його складі він назвав рух Talgha, GEUT, Students For The European Future, Клуб Франкліна.

Акція біля парламенту минулої ночі, за словами Кобахідзе, мала насильницький і протиправний характер. Прем'єр визнав "кілька сумних ініціатив" щодо учасників мітингу. Але відповідальність за те, що ситуація до цього дійшла та постраждали люди, поклав не на поліцію, а на "колективний Національний рух".

Додамо

30 квітня у парламенті Грузії продовжилося друге читання закону про "іноагентів". Його різко критикують міжнародні організації, ЄС, США, а у Тбілісі майже весь квітень тривають масові протести. Поліція та спецназ у ніч на перше травня застосували водомети, перцевий спрей, сльозогінний газ та гумові кулі для розгону мітингувальників.

У правлячій партії стверджують, що за протестами стоїть революційний план зміни влади в Грузії, який кілька років підтримували західні фонди через НУО та ЗМІ.

МВС Грузії, коментуючи свої дії на мітингу, заявило, що акція мала насильницький характер і вжиті заходи були пропорційними.

Увечері 1 травня парламент збирає нову акцію протесту. Розгони минулої ночі призвели до того, що протестувати виходить ще більше людей. З ранку у торгових мережах Тбілісі стоять черги за засобами захисту: масками, респіраторами та окулярами.