Дискомфорт с митингами нужно немного потерпеть: премьер Грузии заявил, что правящая партия не откажется от закона об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что правящая партия не откажется от закона "О прозрачности иностранного влияния" ни при каких условиях, несмотря на протесты. Многотысячные митинги он назвал "дискомфортом, который надо потерпеть", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

"Для того, чтобы нам в долгосрочной перспективе умиротворить эту страну, необходимо принять этот закон. Демонстрации, конечно, будут и сегодня, и во время третьего чтения, и во время преодоления вето (президента). Но мы все примем, этот закон, конечно, примем, в этом случае будет несколько дней дискомфорта. Однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем эту страну от поляризации и радикализма. Это очень принципиальная, национальная задача", - сказал Кобахидзе.

Также он говорил о "коллективном Национальном движении", которое "романтизировало насилие". В его составе он назвал движение Talgha, GEUT, Students For The European Future, Клуб Франклина.

Акция возле парламента прошлой ночью, по словам Кобахидзе, носила насильственный и противоправный характер. Премьер признал "несколько печальных инициатив" в отношении участников митинга. Но ответственность за то, что ситуация до этого дошла и пострадали люди, возложил не на полицию, а на "коллективное Национальное движение".

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30 апреля в парламенте Грузии продолжилось второе чтение закона об "иноагентах". Его резко критикуют международные организации, ЕС, США, а в Тбилиси почти весь апрель продолжаются массовые протесты. Полиция и спецназ в ночь на первое мая применили водометы, перцовый спрей, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих.

В правящей партии утверждают, что за протестами стоит революционный план смены власти в Грузии, который несколько лет поддерживали западные фонды через НПО и СМИ.

МВД Грузии, комментируя свои действия на митинге, заявило, что акция носила насильственный характер и принятые меры были пропорциональными.

Вечером 1 мая парламент собирает новую акцию протеста. Разгоны прошлой ночью привели к тому, что протестовать выходит еще больше людей. С утра в торговых сетях Тбилиси стоят очереди за средствами защиты: масками, респираторами и очками.