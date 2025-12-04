Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ

У понеділок, 1 грудня, чотири невідомих дрона військового типу порушили заборонену для польотів зону і полетіли в напрямку траєкторії польоту літака Президента України Володимира Зеленського, який відвідував Ірландію. Про це пише видання The Journal, передає УНН.

Чотири невідомі дрони військового типу порушили заборонену для польотів зону і полетіли в напрямку траєкторії польоту літака українського Президента Володимира Зеленського в аеропорту Дубліна пізно в понеділок ввечері - пише видання.

Літак приземлився трохи раніше запланованого часу, за кілька хвилин до інциденту, що стався близько 23:00. Дрони досягли місця, де мав пролітати літак Зеленського, саме в той момент, коли він мав пролітати.

Джерела видання повідомляють, що дрони злетіли з північного сходу Дубліна, можливо, поблизу Хоута, і летіли до двох годин. Поліція розслідує, чи злетіли дрони з суші, чи з непоміченого корабля.

Комісара Гардії Джастіна Келлі повідомили про інцидент рано-вранці у вівторок. Вважається, що прем'єр-міністру та міністрам юстиції та оборони також повідомили протягом кількох годин після того, як це сталося. Невідомо, чи ірландська влада проінформувала команду Президента України.

Вважається, що дрони не помітили літака українського лідера, а потім звернули свою увагу на корабель ірландських військово-морських сил LÉ William Butler Yeats, який таємно був розгорнутий біля узбережжя Дубліна. Дрони працювали в межах 12 морських миль від вод, контрольованих Ірландією. Було прийнято рішення не збивати дрони, і на борту військово-морського судна не було можливості їх вивести з ладу. Вважається, що в той час патрулював літак Ірландського повітряного корпусу, але не втручався - додає видання.

2 грудня Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою розпочали візит до Ірландії.