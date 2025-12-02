Зеленський та перша леді розпочали візит до Ірландії

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 682 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 16790 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 31230 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 24599 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 25336 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 26200 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 22992 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 23665 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 46840 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20694 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.1м/с
94%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News1 грудня, 23:05 • 8532 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф2 грудня, 00:09 • 10853 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії02:19 • 9390 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський02:53 • 7514 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 7614 перегляди
Публікації
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 692 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 21908 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 28995 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 37522 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 46848 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білий дім
Польща
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 25487 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 28358 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 85176 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 61121 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 77415 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Золото
The Guardian
Дипломатка

Зеленський та перша леді розпочали візит до Ірландії

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою розпочали перший офіційний візит до Ірландії. Їх привітав прем'єр-міністр Міхал Мартін, який підтвердив непохитну підтримку України.

Зеленський та перша леді розпочали візит до Ірландії

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою розпочали візит до Ірландії, про що повідомив прем'єр-міністр країни Міхал Мартін у X, пише УНН.

Велика честь вітати Президента Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську в Ірландії. Наша підтримка народу України, який захищає свою свободу та демократію, залишається непохитною

- написав Мартін.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський у вівторок проведе зустріч зокрема з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні. Це перший офіційний візит Президента та першої леді України до Ірландії.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Ірландія
Володимир Зеленський
Україна
Олена Зеленська