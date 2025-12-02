Зеленський та перша леді розпочали візит до Ірландії

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою розпочали візит до Ірландії, про що повідомив прем'єр-міністр країни Міхал Мартін у X, пише УНН.

Велика честь вітати Президента Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську в Ірландії. Наша підтримка народу України, який захищає свою свободу та демократію, залишається непохитною - написав Мартін.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський у вівторок проведе зустріч зокрема з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні. Це перший офіційний візит Президента та першої леді України до Ірландії.