Зеленський зустрінеться з прем'єром Ірландії у Дубліні: деталі першого офіційного візиту

Президент України Володимир Зеленський, як очікується, у вівторок зустрінеться з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Це буде перший офіційний візит до Ірландії президента та першої леді України.

Президент Зеленський також зустрінеться з новопризначеною президенткою Ірландії Кетрін Конноллі з "візитом ввічливості", повідомив уряд Ірландії.

Він також планує відвідати інавгурацію Ірландсько-українського економічного форуму разом з віце-прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом та міністром закордонних справ і торгівлі країни Гелен Макенті.

Як зазначає видання, понад 120 000 українських біженців звернулися за статусом біженця в Ірландії з початку війни в Україні в лютому 2022 року. Деякі повернулися, і близько 80 000, за оцінками, досі проживають в Ірландії.

Уряд Ірландії заявив, що візит є можливістю підкріпити "дуже тісні та теплі відносини" між двома країнами.

Він також зазначив, що це свідчить про "незмінну підтримку Ірландією України, яка захищається від незаконної війни росії, та наше визнання цінного внеску, який українська громада, яка знайшла тут притулок, зробила для громад по всій країні".

Говорячи про візит, прем'єр Ірландії сказав, що український народ "надихнув світ своїм мужнім захистом своєї країни та її суверенітету з моменту жорстокого та незаконного вторгнення росії". "Народ України продовжує терпіти натиск російських ракет та безпілотників на свої міста щоночі", – додав він.

"Їхні сили оборони продовжують захищати свою батьківщину з надзвичайною завзятістю. Візит президента відбувається у критичний для України та Європи час, коли зусилля щодо встановлення справедливого та тривалого миру в Україні тривають", - вказано у заяві прем'єра.

Мартін сказав, що з нетерпінням чекає на обговорення з Президентом Зеленським "способів, якими Ірландія може підтримати ці зусилля, і як ми можемо забезпечити, щоб Україна сідала за стіл переговорів у якомога сильнішій позиції".

Доповнення

Президент України зустрічався з прем'єр-міністром в Ірландії минулого лютого, коли здійснював візит до США на зустріч з президентом США Дональдом Трампом і коротко зупинявся в аеропорту Шеннон у графстві Клер.

Вони також зустрілися під час візиту прем'єр-міністра до столиці України Києва в липні 2022 року.