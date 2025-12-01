$42.270.07
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский встретится с премьером Ирландии в Дублине: детали первого официального визита

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретится с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином в Дублине. Это будет первый официальный визит президента и первой леди Украины в Ирландию.

Зеленский встретится с премьером Ирландии в Дублине: детали первого официального визита

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, во вторник встретится с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Это будет первый официальный визит в Ирландию президента и первой леди Украины.

Президент Зеленский также встретится с новоназначенным президентом Ирландии Кэтрин Коннолли с "визитом вежливости", сообщило правительство Ирландии.

Он также планирует посетить инаугурацию Ирландско-украинского экономического форума вместе с вице-премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом и министром иностранных дел и торговли страны Хелен Макэнти.

Как отмечает издание, более 120 000 украинских беженцев обратились за статусом беженца в Ирландии с начала войны в Украине в феврале 2022 года. Некоторые вернулись, и около 80 000, по оценкам, до сих пор проживают в Ирландии.

Правительство Ирландии заявило, что визит является возможностью подкрепить "очень тесные и теплые отношения" между двумя странами.

Он также отметил, что это свидетельствует о "неизменной поддержке Ирландией Украины, которая защищается от незаконной войны России, и наше признание ценного вклада, который украинская община, нашедшая здесь убежище, внесла в общины по всей стране".

Говоря о визите, премьер Ирландии сказал, что украинский народ "вдохновил мир своей мужественной защитой своей страны и ее суверенитета с момента жестокого и незаконного вторжения России". "Народ Украины продолжает терпеть натиск российских ракет и беспилотников на свои города каждую ночь", – добавил он.

"Их силы обороны продолжают защищать свою родину с чрезвычайным упорством. Визит президента происходит в критическое для Украины и Европы время, когда усилия по установлению справедливого и прочного мира в Украине продолжаются", - указано в заявлении премьера.

Мартин сказал, что с нетерпением ждет обсуждения с Президентом Зеленским "способов, которыми Ирландия может поддержать эти усилия, и как мы можем обеспечить, чтобы Украина садилась за стол переговоров в как можно более сильной позиции".

Дополнение

Президент Украины встречался с премьер-министром в Ирландии в прошлом феврале, когда совершал визит в США на встречу с президентом США Дональдом Трампом и кратко останавливался в аэропорту Шеннон в графстве Клэр.

Они также встретились во время визита премьер-министра в столицу Украины Киев в июле 2022 года.

Юлия Шрамко

