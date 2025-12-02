Зеленский и первая леди начали визит в Ирландию

$42.270.07
Эксклюзив
06:00 • 1978 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 17395 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 31901 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 25088 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 25749 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 26409 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 23137 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 23736 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 47264 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20725 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News1 декабря, 23:05 • 9526 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ2 декабря, 00:09 • 11358 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории02:19 • 10223 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский02:53 • 8448 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины04:03 • 8680 просмотра
публикации
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 1978 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 22329 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 29370 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 37887 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 47264 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 25683 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 28557 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 85359 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 61270 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 77565 просмотра
Зеленский и первая леди начали визит в Ирландию

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой начали первый официальный визит в Ирландию. Их приветствовал премьер-министр Михал Мартин, который подтвердил непоколебимую поддержку Украины.

Зеленский и первая леди начали визит в Ирландию

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой начали визит в Ирландию, о чем сообщил премьер-министр страны Михал Мартин в X, пишет УНН.

Большая честь приветствовать Президента Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в Ирландии. Наша поддержка народа Украины, защищающего свою свободу и демократию, остается непоколебимой

- написал Мартин.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник проведет встречу, в частности, с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине. Это первый официальный визит Президента и первой леди Украины в Ирландию.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Республика Ирландия
Владимир Зеленский
Украина
Елена Зеленская