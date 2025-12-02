Зеленский и первая леди начали визит в Ирландию

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой начали визит в Ирландию, о чем сообщил премьер-министр страны Михал Мартин в X, пишет УНН.

Большая честь приветствовать Президента Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в Ирландии. Наша поддержка народа Украины, защищающего свою свободу и демократию, остается непоколебимой - написал Мартин.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник проведет встречу, в частности, с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине. Это первый официальный визит Президента и первой леди Украины в Ирландию.