Ексклюзив
14:42 • 11845 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 24142 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 18679 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 25154 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 33776 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 90965 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 66826 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 91818 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 97436 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 68374 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Генсек НАТО завтра приєднається до Коаліції охочих у Парижі

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 6 січня 2026 року візьме участь у зустрічі Коаліції охочих у Парижі. Захід спільно організовують президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер.

Генсек НАТО завтра приєднається до Коаліції охочих у Парижі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте завтра візьме участь у зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться в Парижі, передає УНН із посиланням на пресслужбу НАТО.

У вівторок, 6 січня 2026 року, Генеральний секретар НАТО пан Марк Рютте вирушить до Парижа  для участі у зустрічі Коаліції охочих, яку спільно організовують президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Сполученого Королівства сер Кір Стармер 

- йдеться у повідомленні.

Президент Євроради Кошта завтра відвідає Париж для зустрічі Коаліції охочих05.01.26, 18:34 • 1124 перегляди

Нагадаємо

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер візьмуть участь у засіданні "коаліції охочих" у Франції у вівторок, 6 січня, де планується обговорити гарантії безпеки для України.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
Марк Рютте
НАТО
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна