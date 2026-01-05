Генсек НАТО завтра приєднається до Коаліції охочих у Парижі
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 6 січня 2026 року візьме участь у зустрічі Коаліції охочих у Парижі. Захід спільно організовують президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер.
У вівторок, 6 січня 2026 року, Генеральний секретар НАТО пан Марк Рютте вирушить до Парижа для участі у зустрічі Коаліції охочих, яку спільно організовують президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Сполученого Королівства сер Кір Стармер
Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер візьмуть участь у засіданні "коаліції охочих" у Франції у вівторок, 6 січня, де планується обговорити гарантії безпеки для України.