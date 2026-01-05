Президент Євроради Кошта завтра відвідає Париж для зустрічі Коаліції охочих
Президент Європейської Ради Антоніо Коста 6 січня відвідає Париж для участі у зустрічі Коаліції охочих щодо України. Лідери підведуть підсумки переговорів щодо миру, безпеки та узгодять подальші кроки підтримки.
Деталі
В Єврораді нагадали, що лідери, що беруть участь у Коаліції охочих, зустрінуться в Парижі, щоб підбити підсумки поточних переговорів щодо створення рамок для справедливого та міцного миру в Україні, просування внесків у гарантії безпеки та узгодити наступні кроки для подальшої підтримки.
Нагадаємо
У грудні 2025 року Європейська Рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро для покриття її фінансових потреб на період 2026-2027 років. Ця позика буде повернута Україною лише після того, як росія компенсує Україні збитки, завдані її війною-агресією.
