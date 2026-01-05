Президент Євроради Кошта завтра відвідає Париж для зустрічі Коаліції охочих

$42.290.12
Ексклюзив
14:42 • 8262 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 17241 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 15867 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 22421 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 31847 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 88385 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 65892 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 90972 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 96938 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 67821 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto5 січня, 09:55
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку12:06
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться12:22
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 17242 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 88385 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Михайло Федоров
Кирило Буданов
Блогери
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Харків
Франція
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15
Президент Євроради Кошта завтра відвідає Париж для зустрічі Коаліції охочих

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент Європейської Ради Антоніо Коста 6 січня відвідає Париж для участі у зустрічі Коаліції охочих щодо України. Лідери підведуть підсумки переговорів щодо миру, безпеки та узгодять подальші кроки підтримки.

Президент Євроради Кошта завтра відвідає Париж для зустрічі Коаліції охочих

Президент Європейської Ради Антоніо Коста 6 січня відвідає Париж, щоб долучитись до зустрічі Коаліції охочих щодо України, передає УНН із посиланням на пресслужбу Євроради.

Деталі

В Єврораді нагадали, що лідери, що беруть участь у Коаліції охочих, зустрінуться в Парижі, щоб підбити підсумки поточних переговорів щодо створення рамок для справедливого та міцного миру в Україні, просування внесків у гарантії безпеки та узгодити наступні кроки для подальшої підтримки.

США візьмуть участь у засіданні “коаліції охочих” у Парижі - ЗМІ 05.01.26, 17:32 • 1408 переглядiв

Нагадаємо

У грудні 2025 року Європейська Рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро для покриття її фінансових потреб на період 2026-2027 років. Ця позика буде повернута Україною лише після того, як росія компенсує Україні збитки, завдані її війною-агресією.

Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах30.12.25, 17:00 • 50577 переглядiв

Антоніна Туманова

Державний бюджет
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Антоніу Кошта
Європейська рада
Париж
Україна