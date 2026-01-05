Президент Евросовета Кошта завтра посетит Париж для встречи Коалиции желающих

Президент Европейского совета Антониу Кошта 6 января посетит Париж, чтобы присоединиться к встрече Коалиции желающих по Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

Детали

В Евросовете напомнили, что лидеры, участвующие в Коалиции желающих, встретятся в Париже, чтобы подвести итоги текущих переговоров по созданию рамок для справедливого и прочного мира в Украине, продвижению вкладов в гарантии безопасности и согласовать следующие шаги для дальнейшей поддержки.

Напомним

В декабре 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро для покрытия ее финансовых потребностей на период 2026-2027 годов. Этот заем будет возвращен Украиной только после того, как Россия компенсирует Украине ущерб, нанесенный ее войной-агрессией.

