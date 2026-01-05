Президент Евросовета Кошта завтра посетит Париж для встречи Коалиции желающих

$42.290.12
Эксклюзив
14:42 • 8078 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 17002 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 15761 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 22316 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 31789 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 88312 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 65859 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 90932 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 96912 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 67797 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto
5 января, 09:55 • 16102 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны
11:49 • 21145 просмотра
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку
12:06 • 11983 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь
12:22 • 11290 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы
12:50 • 22075 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 17002 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы
12:50 • 22184 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 88312 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
2 января, 09:26 • 152360 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
1 января, 17:58 • 169720 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo
4 января, 17:30 • 50191 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле
4 января, 16:22 • 44865 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto
4 января, 15:02 • 42430 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино
3 января, 22:58 • 50622 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo
1 января, 12:15 • 95853 просмотра
Президент Евросовета Кошта завтра посетит Париж для встречи Коалиции желающих

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Европейского совета Антониу Кошта 6 января посетит Париж для участия во встрече Коалиции желающих по Украине. Лидеры подведут итоги переговоров по миру, безопасности и согласуют дальнейшие шаги поддержки.

Президент Евросовета Кошта завтра посетит Париж для встречи Коалиции желающих

Президент Европейского совета Антониу Кошта 6 января посетит Париж, чтобы присоединиться к встрече Коалиции желающих по Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

Детали

В Евросовете напомнили, что лидеры, участвующие в Коалиции желающих, встретятся в Париже, чтобы подвести итоги текущих переговоров по созданию рамок для справедливого и прочного мира в Украине, продвижению вкладов в гарантии безопасности и согласовать следующие шаги для дальнейшей поддержки.

США примут участие в заседании «коалиции желающих» в Париже - СМИ05.01.26, 17:32 • 1356 просмотров

Напомним

В декабре 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро для покрытия ее финансовых потребностей на период 2026-2027 годов. Этот заем будет возвращен Украиной только после того, как Россия компенсирует Украине ущерб, нанесенный ее войной-агрессией.

Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах30.12.25, 17:00 • 50575 просмотров

Антонина Туманова

Государственный бюджет
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Антониу Кошта
Европейский совет
Париж
Украина