США примут участие в заседании «коалиции желающих» в Париже - СМИ

Эксклюзив
14:42 • 7144 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 15864 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 15285 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 21855 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 31516 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 87954 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 65702 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 90769 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 96811 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 67682 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto5 января, 09:55 • 15835 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны11:49 • 20850 просмотра
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку12:06 • 10840 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь12:22 • 11025 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 21543 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 15861 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 21727 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 87952 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 152175 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 169557 просмотра
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Михаил Федоров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Село
Харьков
Франция
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 50025 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 44706 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 42317 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 50503 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 95750 просмотра
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Золото
Дипломатка

США примут участие в заседании «коалиции желающих» в Париже - СМИ

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер примут участие в заседании "коалиции желающих" во Франции 6 января, где обсудят гарантии безопасности для Украины. Эту информацию подтвердил журналист Axios Барак Равид.

США примут участие в заседании «коалиции желающих» в Париже - СМИ

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в заседании "коалиции желающих" во Франции во вторник, 6 января, где планируется обсудить гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в "X", пишет УНН.

Подробности

Посланник Белого дома Стив Виткофф и советник Трампа Джаред Кушнер примут участие в саммите лидеров по гарантиям безопасности Украины, который состоится во вторник в Париже

- написал Равид.

Дополнение

Советники по нацбезопасности стран "коалиции желающих" и Украины встретились 3 января в Украине. После этого 6 января во Франции состоится встреча на уровне лидеров.

Президент Финляндии Александер Стубб 6 января посетит Париж для участия во встрече с лидерами Коалиции желающих.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе для защиты и приближения завершения войны, указав, что Украина подготовится к обоим вариантам - дипломатии или активной обороны.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Александр Стабб
Финляндия
Париж
Франция
Владимир Зеленский
Украина