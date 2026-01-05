США примут участие в заседании «коалиции желающих» в Париже - СМИ
УНН
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в заседании "коалиции желающих" во Франции во вторник, 6 января, где планируется обсудить гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в "X", пишет УНН.
Посланник Белого дома Стив Виткофф и советник Трампа Джаред Кушнер примут участие в саммите лидеров по гарантиям безопасности Украины, который состоится во вторник в Париже
Советники по нацбезопасности стран "коалиции желающих" и Украины встретились 3 января в Украине. После этого 6 января во Франции состоится встреча на уровне лидеров.
Президент Финляндии Александер Стубб 6 января посетит Париж для участия во встрече с лидерами Коалиции желающих.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе для защиты и приближения завершения войны, указав, что Украина подготовится к обоим вариантам - дипломатии или активной обороны.