Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
15:12 • 4344 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
11:39 • 13886 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17 • 22553 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 18977 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 56777 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 83178 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 62158 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 56674 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 187412 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Президент Фінляндії Стубб 6 січня відвідає Париж для зустрічі з Коаліцією охочих

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент Фінляндії Александр Стубб 6 січня 2026 року візьме участь у зустрічі Коаліції охочих у Парижі. Зустріч, яку приймає Президент Франції Еммануель Макрон, обговорить підтримку України та мирні переговори.

Президент Фінляндії Стубб 6 січня відвідає Париж для зустрічі з Коаліцією охочих

Президент Фінляндії Стубб 6 січня відвідає Париж для участі у зустрічі з лідерами Коаліції охочих, передає УНН із посиланням на Офіс Президента Финляндії.

Президент Республіки Александр Стубб візьме участь у зустрічі з Коаліцією охочих, групою країн, що підтримують Україну, у вівторок, 6 січня 2026 року, у Парижі 

- йдеться у повідомленні.

Головне – гарантії безпеки для України: Зеленський заявив, що 5 січня зустрінуться начальники генеральних штабів01.01.26, 19:35 • 4602 перегляди

В Офісі Президента Фінляндії додали, що зустріч приймає Президент Франції Еммануель Макрон. Обговорення стосуватиметься підтримки України коаліцією, останніх подій та переговорів щодо мирної пропозиції, а також наступних кроків у мирних переговорах.

Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах30.12.25, 17:00 • 49286 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Александр Стубб
Емманюель Макрон
Фінляндія
Париж
Франція
Україна