Президент Фінляндії Стубб 6 січня відвідає Париж для зустрічі з Коаліцією охочих
Київ • УНН
Президент Фінляндії Александр Стубб 6 січня 2026 року візьме участь у зустрічі Коаліції охочих у Парижі. Зустріч, яку приймає Президент Франції Еммануель Макрон, обговорить підтримку України та мирні переговори.
Президент Фінляндії Стубб 6 січня відвідає Париж для участі у зустрічі з лідерами Коаліції охочих, передає УНН із посиланням на Офіс Президента Финляндії.
Президент Республіки Александр Стубб візьме участь у зустрічі з Коаліцією охочих, групою країн, що підтримують Україну, у вівторок, 6 січня 2026 року, у Парижі
В Офісі Президента Фінляндії додали, що зустріч приймає Президент Франції Еммануель Макрон. Обговорення стосуватиметься підтримки України коаліцією, останніх подій та переговорів щодо мирної пропозиції, а також наступних кроків у мирних переговорах.
