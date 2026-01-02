Президент Фінляндії Стубб 6 січня відвідає Париж для зустрічі з Коаліцією охочих

Президент Фінляндії Стубб 6 січня відвідає Париж для участі у зустрічі з лідерами Коаліції охочих, передає УНН із посиланням на Офіс Президента Финляндії.

Президент Республіки Александр Стубб візьме участь у зустрічі з Коаліцією охочих, групою країн, що підтримують Україну, у вівторок, 6 січня 2026 року, у Парижі - йдеться у повідомленні.

В Офісі Президента Фінляндії додали, що зустріч приймає Президент Франції Еммануель Макрон. Обговорення стосуватиметься підтримки України коаліцією, останніх подій та переговорів щодо мирної пропозиції, а також наступних кроків у мирних переговорах.

